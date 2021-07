Da Napoli alla Grecia a 20 euro: Wizz Air inaugura i voli low cost nella nuova base di Capodichino Partono oggi i nuovi voli low cost di Wizz Air dall’Aeroporto di Capodichino per le isole della Spagna, della Grecia e per tantissime altre tappe come Islanda, Marocco e Sharm El Sheikh, per un totale di 18 nuove rotte. Biglietti a partire da 19,99 euro. È la sesta base della compagnia aerea in Italia. Tutte le 18 nuove rotte e le date.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono oggi i nuovi voli low cost di Wizz Air dall’Aeroporto di Capodichino per le isole della Spagna, della Grecia e per tantissime altre tappe come Islanda, Marocco e Sharm El Sheikh, per un totale di 18 nuove rotte. Biglietti a partire da 19,99 euro. La compagnia aerea, infatti, ha aperto la sua sesta base italiana all'aeroporto di Napoli. Con 2 Airbus A321 basati all’aeroporto di Napoli, in uno dei più grandi mercati dell'aviazione italiana, la compagnia aerea europea continua ad aumentare la propria offerta italiana per fornire ai passeggeri oltre 200 destinazioni con tariffe eccezionali. Il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-Covi19.

La storia di Wizz Air in Italia è iniziata nel 2004, quando il primo volo è partito da Bergamo alla volta Katowice, in Polonia. Da allora, la compagnia aerea ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e per il Paese. In poco più di 12 mesi, Wizz Air ha inoltre basato 19 aeromobili in tutta Italia e opera un totale di 261 rotte verso 91 destinazioni in 33 paesi. “Questa crescita dinamica – spiega la società – rappresenta un aumento dell'80% della capacità dall'annuncio della costituzione della prima base della compagnia aerea in Italia nella primavera del 2020”.

“Il continuo investimento di Wizz Air nel mercato quadruplicherà la capacità della compagnia aerea da Napoli con oltre 1 milione di posti aggiuntivi a tariffe ultra basse, sostenendo al contempo la ripresa stabile e post-pandemia del settore turistico italiano e rilanciando la crescita economica nel paese attraverso servizi tanto attesi per i passeggeri che desiderano una piccola vacanza dopo un così lungo lockdown. L'apertura di questa nuova base a Napoli non solo porterà una maggiore crescita economica alla regione, ma creerà anche oltre 30 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre 1.100 posti di lavoro nelle industrie associate”.

Tutte le 18 nuove rotte di Wizz Air da Napoli

* Prezzo di sola andata, comprese le tasse, le spese amministrative e altre spese non opzionali (Fonte Wizz Air)

“Sono lieto di celebrare l'apertura della nostra sesta base italiana all'aeroporto di Napoli – commenta George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air Group – Continuiamo a investire in Italia e fornire ai nostri passeggeri italiani rotte a tariffe sempre più basse e di alta qualità. Con l'apertura della base di Napoli Wizz Air ora vola con 19 aerei basati in Italia, e continuerà ad investire nel mercato raddoppiando la nostra presenza nel prossimo triennio lanciando ulteriori basi operative e nuove rotte nazionali e internazionali. Portiamo a Napoli il nostro nuovissimo aereo sostenibile della famiglia A320neo per assicurarci le più basse emissioni e il minor inquinamento acustico. Le nostre misure di protezione rafforzate garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori. Non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri a bordo con un ottimo servizio e un sorriso, mentre ci sforziamo di diventare la compagnia aerea italiana più amata e attenta all'ambiente”.

“L’inaugurazione della base Wizz Air – spiega Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC – conferma l’attrattività del nostro territorio unita alla capacità di GESAC di stringere accordi con partner strategici che puntano ad uno sviluppo sostenibile del traffico, grazie all’impiego di aeromobili di ultima generazione a minore impatto ambientale. Lo scalo di Napoli, unico in Italia ad ospitare in base i quattro principali vettori low cost europei, incrementa così l’offerta voli 2021 per un totale di 98 destinazioni, di cui 15 nazionali ed 83 internazionali fra cui le nuove rotte introdotte da Wizz Air per Fuerteventura, Reykjavik e Tallinn”.

I numeri

L'apertura della nuova base di Wizz Air in Italia oggi rafforza l'impegno della compagnia aerea a operare nel rispetto dell'ambiente. Con una flotta con sede in Italia di un'età media di 0,9 anni composta dai più efficienti e sostenibili aeromobili a corridoio singolo della famiglia Airbus A320neo attualmente disponibili, le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY2020 (57,2 gr/km/passeggero ). Grazie al più grande portafoglio ordini di oltre 260 aeromobili all’avanguardia della famiglia Airbus A320neo, la compagnia aerea si impegna a ridurre ulteriormente il proprio ambientale del 25% per ogni passeggero fino al 2030, insieme a oltre 60 iniziative di sostenibilità, compresa la compensazione del carbonio, l'efficienza del carburante e la riduzione del rumore.

Wizz Air ha introdotto una nuova era di viaggi igienizzati in tutta la sua rete, con misure igieniche migliorate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. Aggiungendo Wizz Flex ad una prenotazione, i passeggeri possono essere certi che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire un ulteriore livello di protezione per le prenotazioni dei passeggeri è una garanzia in questi tempi incerti.