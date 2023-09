Dà fuoco alla vicina di casa con la benzina per un parcheggio, 48enne grave a Quarto A Quarto (Napoli) una 48enne è stata cosparsa di benzina e data alle fiamme dal vicino di casa; la lite sarebbe scattata per questioni di vicinato.

A cura di Nico Falco

Una donna di 48 anni di Quarto è ricoverata in gravi condizioni al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli, avrebbe riportato ustioni su circa il 50% del corpo; è stata aggredita dal vicino di casa, la lite sarebbe scattata per banali questioni di vicinato: un lenzuolo che la donna avrebbe messo davanti al box del vicino.

É successo intorno alle 12.30 in via Alcide De Gasperi, in un cortile condominiale adiacente all'edificio dove abitano i due. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato e tratto in arresto l'uomo: si tratta del 53enne Francesco Riccio, già noto alle forze dell'ordine; è accusato di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi.

Secondo le ricostruzioni i due, tra i quali non correva buon sangue per via di precedenti discussioni, avrebbero avuto un ennesimo litigio al termine del quale il 53enne avrebbe preso della benzina e avrebbe cosparso la donna e l'automobile di lei per poi appiccare le fiamme presumibilmente con un accendino.

I sanitari del 118 della postazione di Pozzuoli hanno accertato la gravità delle condizioni della 48enne e, dopo una prima stabilizzazione sul posto, l'hanno trasportata al centro specializzato del Cardarelli. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio dell'automobile e di una vettura parcheggiata accanto. Le indagini sono affidate ai carabinieri.