Dà fuoco a un amico mentre dorme: denunciata, lui ricoverato in ospedale per gravi ustioni Un 43enne è stato dato alle fiamme da una 54enne: l'uomo è ricoverato in ospedale a Castel Volturno, lei è stata denunciata per lesioni personali aggravate.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha dato fuoco ad un amico mentre stava dormendo, per poi scappare: la donna è stata però rintracciata e denunciata per lesioni personali aggravate dai carabinieri. L'uomo, invece, è sopravvissuto ma ricoverato per le gravi ustioni riportate. Alla base della vicenda ci sarebbero motivi passionali, ma i carabinieri stanno indagando in tutte le direzioni e non escludono che possano esserci stati altri motivi alla base del gesto della donna. Il tutto è avvenuto a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

La donna, una 54enne residente a Cardito, nel Napoletano, ed originaria della Nigeria, si sarebbe presentata presso l'abitazione dell'uomo, un 43enne di Castel Volturno ma originario del Ghana, entrando approfittando della porta d'ingresso socchiusa. Entrata, si è recata verso la camera da letto dell'uomo, che stava dormendo, ed ha quindi cosparso sia il pavimento sia il corpo della vittima di liquido infiammabile, per poi appiccare il fuoco a tutto e quindi fuggire.

L'uomo, svegliatosi di soprassalto per le fiamme che lo stavano avvolgendo, ha iniziato ad urlare attirando così l'attenzione di una vicina di casa, che ha chiamato subito il 118: il personale medico-sanitario, giunto sul posto, ha così informato prontamente i carabinieri mentre soccorrevano l'uomo, portato d'urgenza presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. La prognosi è ancora riservata, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita, tanto da riuscire a raccontare ai carabinieri quanto avvenuto. A quel punto, i militari dell'Arma hanno rintracciato la donna e l'hanno denunciata per lesioni personali aggravate.