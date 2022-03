CuMare, il treno da Napoli alle spiagge di Pozzuoli e Bacoli attivo per tutta l’estate A partire da Pasqua 2022 e fino a settembre, CuMare, il nuovo treno Eav messo a disposizione dei napoletani per l’estate. raggiungerà nel weekend le spiagge di Campi Flegrei.

A cura di Valerio Papadia

Nell'estate 2022 sarà ancora più facile raggiungere, da Napoli, le spiagge dei Campi Flegrei: da Pasqua, infatti, partirà il CuMare Express, il nuovo treno di Eav che permetterà ai napoletani, per tutta l'estate, fino a settembre, di raggiungere le spiagge di Bacoli e Pozzuoli. Dal 16 aprile, ogni sabato e domenica fino alla fine dell'estate, il treno CuMare partirà dalla stazione di Montesanto, nel cuore di Napoli, alla volta dei Campi Flegrei: prima fermata la stazione di Pozzuoli, dalla quale non soltanto è possibile raggiungere le spiagge della città flegrea ma anche, dal porto cittadino, le isola di Procida e Ischia. La fermata successiva è invece quella di Torregaveta, a Bacoli, dalla quale è possibile invece raggiungere le spiagge del litorale (Miseno e Miliscola) o ancora l'isola di Procida, vicinissima. A richiesta, inoltre, i passeggeri potranno scendere alle stazioni di Lucrino (Pozzuoli) e Fusaro (Bacoli).

"È una notizia fantastica. Aumentano le corse in treno per raggiungere, da Napoli, le nostre spiagge ed i siti archeologici di Bacoli. Parte a Pasqua il nuovo servizio CuMare Express. Ogni sabato e domenica, fino a settembre, ci sarà un treno dedicato, che partirà dalla stazione di Montesanto, per raggiungere le principali meraviglie dei Campi Flegrei" ha scritto sui social Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli. "Una boccata d’ossigeno – conclude il primo cittadino bacolese – per la mobilità sul territorio e per offrire maggiori servizi a chi vuole vivere la nostra città. Insieme, possiamo fare sempre meglio. Un passo alla volta. Anzi. Un treno alla volta".