Crollo ai Quartieri Spagnoli, chiusa la strada del Murale di Maradona Crollati pezzi di cornicione dal palazzo in via De Deo, angolo vico Concordia. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile, Napoli Servizi e Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Transennato l'ingresso di Largo Maradona, dove si trova il murale dedicato al Pibe de Oro, ai Quartieri Spagnoli, a causa di un crollo di calcinacci avvenuto nel pomeriggio di ieri. Il cedimento ha interessato il cornicione di un palazzo in via Emanuele De Deo, all'angolo con vico Concordia, attorno alle ore 17,00 di ieri, sabato 3 febbraio 2024, a quanto apprende Fanpage.it. Sul posto sono subito arrivati una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Napoli, la Protezione Civile e gli operai della Napoli Servizi e la Polizia Locale.

Crollato un cornicione, transenne in via De Deo

I pompieri hanno accertato un distacco di calcinacci dal cornicione dell'edificio al civico 55 di via De Deo, nonché dissesti anche nel solaio dell'appartamento al quinto piano. I vigili del fuoco sono così intervenuti per spicconare il cornicione che stava per crollare. Sul posto anche il personale della Napoli Servizi, che ha chiuso alla circolazione pedonale e veicolare l'intero incrocio tra via Emanuele de Deo e vico Concordia, il tratto di vico Concordia, compreso tra l'incrocio con via De Deo e il civico 74a e 7 di vico Concordia, e il tratto di via De Deo, compreso tra l'incrocio con vico Concordia e il civico 54, interessati dal pericolo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, che stanno piantonando Largo Maradona.

Si tratta di una delle zone più gettonate dai turisti negli ultimi anni. Meta di migliaia di visitatori ogni giorno. Di notte, la piazzetta diventa luogo di ritrovo anche per i giovani della movida. L'afflusso di visitatori è talmente alto, che il Comune ha dovuto creare dei percorsi pedonali e richiedere l'intervento di volontari per gestire i flussi dei pedoni.