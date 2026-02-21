napoli
Crollano calcinacci di fronte al Teatro San Carlo di Napoli, ferita una donna: pietre su gambe e testa

Crollano calcinacci in via San Carlo a Napoli: colpite due donne, una è ferita ed è stata trasportata in ospedale.
A cura di Pierluigi Frattasi
Crollano calcinacci da un palazzo di fronte al Teatro San Carlo di Napoli, colpite due donne che erano sedute al tavolino di un bar. Diverse pietre si sono staccate dalla facciata dell'edificio, precipitando al suolo da diversi metri d'altezza. I tavolini dei locali sottostanti sono stati distrutti, spezzati in più punti. Una delle donne che stava consumando, è stata investita in pieno dalla pioggia di pietre ed è rimasta ferita. Colpita ad un piede e alla testa. Subito soccorsa dall'ambulanza del 118 è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco ed il personale della Protezione Civile, impegnati per la messa in sicurezza. I pompieri hanno spicconato il cornicione caduto, mentre è stato transennato tutto il marciapiedi sottostante.

