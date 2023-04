Crolla palazzo a Capua, divorato da un incendio: si cercano persone A fuoco una palazzina in via Monte dei Pegni a Capua. L’edificio era in stato di abbandono, ma i vigili del fuoco hanno attivato comunque le squadre di ricerca persone.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio in un palazzo a Capua, in provincia di Caserta. Le fiamme sono scoppiate questa notte al piano terra di un edificio in via Monte dei Pegni e si sono propagate anche al piano superiore, devastando il solaio di legno che è crollato. All'interno del palazzo era depositato del materiale di scarto. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. La palazzina era in stato di abbandono e probabilmente disabitata, tuttavia sono state allertate comunque le squadre di ricerca Team U.S.A.R. ( Urban Search And Rescue) del Comando provinciale specializzato nelle ricerche di persone rimaste coinvolte nei crolli per un'ulteriore verifica. L'intervento è ancora in atto.

Questa mattina verso le ore 06:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, insieme ad un'autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando sono intervenute per un incendio che si è sviluppato in una palazzina in stato di abbandono, con vario materiale di scarto depositato al suo interno, sita in via Monte dei Pegni nel comune di Capua.

Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco subito si sono adoperati per spegnere l'incendio che, scoppiato al piano terra della palazzina, si è propagato al primo piano coinvolgendo anche le strutture in legno del vecchio solaio causandone il crollo. L'azione repentina dei Vigili del Fuoco ha evitando che l’incendio si propagasse alle vicine abitazioni. Per il momento non si segnalano feriti.