Crolla palazzina a Orta di Atella, arrivano pompieri con droni e cani molecolari per cercare dispersi

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla una palazzina nel Casertano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno subito avviato le ricerche di eventuali dispersi. Il cedimento ha riguardato una porzione di fabbricato in via Armando Diaz a Orta di Atella, in provincia di Caserta, ed è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 29 novembre 2024. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi. I pompieri con nuclei Usar, unità cinofile e droni si sono portati sul posto con diverse squadre e sono state avviate le indagini per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte.

Crollo palazzina ad Orta di Atella: esclusa presenza dispersi

Le ricerche sono proseguite senza sosta per tutta la notte e sono terminate solo questa mattina. Dopo un notte di lavoro con squadre USAR, cinofili e droni, i vigili del fuoco hanno concluso l’intervento: esclusa la presenza di persone coinvolte dal cedimento. Adesso possono iniziare le operazioni di messa in sicurezza della zona. Sarà necessario prima rimuovere le macerie del crollo. Dopodiché si potrà procedere con gli interventi di puntellamento e di transennamento, per evitare ulteriori cedimenti. Contemporaneamente saranno eseguite le perizie tecniche per accertare le cause del dissesto. Le operazioni potrebbero richiedere alcuni giorni per essere completate.

Due giorni fa un'altra palazzina crollata nel Casertano

Due giorni fa è avvenuto il crollo di un'altra palazzina nel Casertano. In questo caso, a Sessa Aurunca. Qui sono state estratte 5 persone dalle macerie, per fortuna senza gravi ferite, mentre altre 7 sono rimaste bloccate in una palazzina adiacente. Anche in questo caso, tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno salvato i malcapitati e messo in sicurezza tutta l'area. Indagini in corso sul crollo.