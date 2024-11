video suggerito

Crollo palazzina Sessa Aurunca, 12 le persone evacuate Continuano le ricerche di eventuali dispersi sotto le macerie di una palazzina crollata a Sessa Aurunca, nel Casertano. Salgono a 12 le persone evacuate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Salgono a dodici gli evacuati a Sessa Aurunca, nel Casertano, dove nella notte è crollata una palazzina. Sul posto i vigili del fuoco e le squadre Urban Search and Rescue (Usar), assieme ad unità cinofile e droni per la ricerca di eventuali dispersi non segnalati. Inizialmente si erano provveduto ad evacuare cinque persone da un edificio confinante e bloccate all'interno, ma alle prime luci dell'alba è iniziata l'evacuazione di altre sette persone. La palazzina si trova in località San Castrese di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Subito dopo il crollo erano estratte vive quattro persone dalla macerie: si tratterebbe di persone le cui condizioni non sarebbero ritenute preoccupanti. Al momento, non risulterebbero altri dispersi, ma le ricerche di eventuali persone non segnalate è ancora in corso da parte di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Ancora sconosciute le cause del crollo: la palazzina avrebbe avuto un cedimento strutturale del quale, al momento, è impossibile conoscere le cause. Il crollo sarebbe avvenuto attorno alle 23 di ieri sera, in località San Castrese.