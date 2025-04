Crollo Funivia del Faito, domani una messa in memoria delle 4 vittime nel Santuario sul monte

Mentre la magistratura lavora per fare luce sulle cause e sulle responsabilità della tragedia della Funivia del Monte Faito, dove lo scorso 17 aprile una cabina è crollato, provocando la morte di 4 persone: il dipendente Eav Carmine Parlato, la farmacista araba (con cittadinanza israeliana) Janan Suliman e i coniugi inglesi Graeme Derek Winn e Elaine Margaret Winn; il fratello di Janan, Thabet Suliman, è invece rimasto gravemente ferito. Proprio in memoria delle 4 vittime, domani, lunedì 21 aprile, a Pasquetta, si terrà una messa di suffragio, che sarà celebrata proprio sul Monte Faito, nel Santuario di San Michele Arcangelo.

L'annuncio, in una lettera aperta, è arrivato dal rettore del Santuario, don Catello Malafronte, che ha scritto:

Come comunità ci uniamo nel silenzio, nella preghiera e nella vicinanza ai familiari delle vittime. Siamo anche vicini alle persone, soprattutto ai bambini, che hanno potuto riabbracciare i loro cari e al personale EAV. È un tempo buio e lo sentiamo tutti. Ieri, venerdi santo, il giorno in cui come credenti contempliamo nel silenzio l'Amore di Dio Crocifisso, al Faito si respirava l'aria del Calvario: un dolore immenso. In questa Pasqua del Signore, come le donne del Vangelo, annunciamo a tutti: Cristo è Risorto, è vivo. Non siamo soli. Con il cuore aperto alla Speranza, lunedì dell'Angelo, 21 aprile alle 12, presso il Santuario di San Michele celebrerò la Santa Messa in suffragio delle anime delle vittime. Sarà un momento di preghiera, di silenzio, di affidamento e di riflessione. Sono certo che uniti nella fede operosa e nella sicura speranza supereremo questo grande momento di prova. San Michele Arcangelo ci guiderà e proteggerà in questo nuovo tempo