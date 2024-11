Crolla palazzina a Sessa Aurunca, 4 estratti da macerie: si cercano dispersi

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla una palazzina di due piani a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Quattro persone estratte vive dai vigili del fuoco. Ma si temono dispersi. Il cedimento è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 28 novembre 2024. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco per prestare soccorso.

Crolla abitazione a Sessa Aurunca: si cercano dispersi

Dalle ore 23,00 i pompieri sono impegnati nelle ricerche dei superstiti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe crollata un'abitazione di due piani. Estratte dalle macerie 4 persone in vita, che sono state affidate alle cure dei sanitari, in corso l'operazione di ricerca di possibili dispersi.

Sul posto 118 e forze dell'ordine

Sul posto sono presenti diverse ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. Tutti sono impegnati a prestare soccorso ai feriti e a cercare eventuali persone che possano trovarsi ancora sotto le macerie. Non è chiara quale possa essere stata l'origine del crollo, sulla quale i tecnici e gli investigatori potranno fare accertamenti e rilievi non appena saranno state messe in salvo tutte le persone coinvolte.