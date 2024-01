Crolla il solaio di un appartamento, donna ferita dai calcinacci nel Napoletano Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Cercola, nella provincia di Napoli. La donna è stata ricoverata in ospedale, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per determinare le cause del crollo. Sgomberato l’appartamento adiacente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 gennaio, a Cercola, nella provincia di Napoli: una donna è rimasta ferita dopo che il solaio dell'appartamento in cui vive è crollato. L'incidente si è verificato intorno alle 19 in un'abitazione in via Don Minzoni, al civico 46, dove la donna, 81 anni, vive insieme al figlio, 44enne: entrambi si trovavano in casa al momento del crollo. Ad avere la peggio, come detto, è stata la donna, colpita da alcuni calcinacci e ferita al volto: soccorsa dal 118, la 81enne è stata portata all'ospedale Maresca di Torre del Greco; non è in pericolo di vita. Illeso, invece, il figlio della donna.

Sgomberato l'appartamento adiacente

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza, i vigili del fuoco e il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cercola, che hanno messo in sicurezza l'area e, in via precauzionale, hanno provveduto a sgomberare l'appartamento adiacente, occupato da un altro nucleo familiare. Sono in corso tutti i rilievi e gli accertamenti del caso per determinare le precise cause che hanno determinato il crollo, al momento ancora poco chiare.