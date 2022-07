Più contagi Covid e chiudono i reparti: ma De Luca in questi anni che ha fatto?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

«Abbiamo posti letto Covid già tutti quanti occupati, probabilmente dovremo chiudere qualche altro reparto per avere nuovi posti letto», dice Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania e decisore unico e indiscusso della sanità regionale. Viene da fare la domanda più scontata e classica: ma come è possibile?

Com'è possibile che in quasi tre anni di pandemia da Covid-19, ora che siamo a quale, quarta, quinta, sesta ondata da nuova variante, il sistema sanitario regionale ancora annaspa, quasi sorpreso dal trovarsi avanti il virus contro cui l'intero pianeta Terra sta combattendo?

Cosa è stato fatto in questi anni per non chiudere reparti al Cardarelli e altrove? Cosa è stato fatto in questi mesi per assicurare la continuità alle altre cure, alle altre analisi, ai follow up necessari alla popolazione che da mesi rinuncia, rimanda e poi drammaticamente rischia di prendere in mano la propria salute quando è troppo tardi?

Non bastavano i vergognosi tetti di spesa mensili che stanno riducendo i campani al lastrico per sottoporsi alle analisi a pagamento? Non bastavano le croniche emergenze barelle, le scene indegne nei Pronto Soccorso e nei reparti di Osservazione Breve Intensiva? Il Consiglio regionale della Campania ha abdicato completamente all'onere di controllo, ispezione e denuncia su questo fronte?