Dopo la vaccinazione anti-Covid al governatore Vincenzo De Luca avvenuta il 27 dicembre scorso, nel primo giorno utile, anche se non era il suo turno – ma “per dare l’esempio” disse all’epoca l'ex sindaco di Salerno, unico presidente di Regione a farlo – la Lega adesso chiede chiarimenti anche sulle possibili vaccinazioni allo staff di stretta collaborazione di De Luca e ai membri dell’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Coronavirus in Campania. “Sembrerebbe – scrive il consigliere regionale della Lega Giampiero Zinzi nell’interrogazione – che i componenti dell’Unità di Crisi siano stati tutti vaccinati nel mese di gennaio, mentre i componenti delle unità di crisi delle altre regioni non hanno avuto accesso ad alcun canale di priorità”.

Nella lettera, indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero, Giampiero Zinzi chiede, quindi, “chiarimenti circa le priorità vaccinali in Regione Campania”. Zinzi elenca le priorità per le vaccinazioni previste dai piani vaccinali nazionali – quello di gennaio firmato dal Governo Conte, e quello di marzo del Governo Draghi, recepiti poi dalle Regioni a livello locale. Anche la Regione Campania ha approvato due piani vaccinali: uno a dicembre 2020, l’altro a marzo 2021, ma solo il secondo è stato pubblicato sul sito istituzionale, per cui non è dato sapere quali categorie fossero incluse nel primo piano vaccinale e se vi rientrasse l'Unità di Crisi regionale.

“Gli ordini di priorità dettati dal Ministero della Salute – scrive Zinzi – laddove seguiti dalle Regioni, sono stati osservati dalla popolazione in maniera puntuale e rigida, come ci dimostra la vaccinazione del Presidente della Repubblica che il giorno 9 marzo 2021 si è sottoposto alla somministrazione del vaccino presso l’Ospedale Spallanzani di Roma dopo aver pazientemente atteso il suo turno, come un cittadino qualsiasi”.

“In ossequio alle prime indicazioni ministeriali – prosegue la nota di Zinzi – in Regione Campania la vaccinazione è iniziata dalle seguenti categorie: operatori sanitari; operatori ed ospiti di RSA e case albergo per anziani, e persone di età superiore a 80 anni, Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali”.

Nel mese di marzo 2021, poi, a seguito del nuovo piano vaccinale annunciato dal premier Mario Draghi, “la Giunta regionale ha aggiornato il “Piano regionale per la campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19” inserendo il seguente ordine di priorità: Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); Categoria 2. Persone di età comprese tra 70 e 79 anni; Categoria 3. Persone di età compresa tra 60 e 69 anni; Categoria 4. Persone con comorbidità di età <60 anni e senza quella connotazione di gravità riportata per la fragilità. Non sembrerebbero previste eccezioni a tali categorie”.

“Ciò nonostante – rileva Zinzi, di professione avvocato – il giorno 27 dicembre 2020 il Presidente della Giunta si è vaccinato presso l’Ospedale “Cotugno” di Napoli, a differenza dei Governatori delle altre Regioni. Anche i componenti dell’Unità di crisi regionale sembrerebbero essere stati tutti vaccinati nel successivo mese di gennaio, mentre i componenti delle unità di crisi delle altre regioni non hanno avuto accesso ad alcun canale di priorità”.

Pertanto, il consigliere della Lega chiede di “sapere se corrispondano al vero le notizie relative alla somministrazione del vaccino ai componenti degli uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta, circostanza questa che rappresenterebbe nuove eccezioni rispetto a quanto previsto dal Piano regionale”.

Ad oggi, l’Unità di Crisi della Regione Campania è composta da 17 membri. Alcuni di questi sono medici e sono rientrati quindi nel primo scaglione della vaccinazioni della Fase 1 previsto dal piano vaccinale nazionale. Altri, invece, sono tecnici di altri settori o giornalisti. Ecco l’elenco completo consultabile sul sito della Regione Campania: