"In merito all’articolo Covid Campania, “vaccinazioni allo staff di De Luca”: interrogazione della Lega

Il sottoscritto avvocato Michele Cioffi, in riferimento a quanto riportato nell’articolo in oggetto, fa presente che – contrariamente a quanto pubblicato su Fanpage.it del 23.3.2021 – egli a far data dal 10 marzo 2020, non fa parte dell’Unità di Crisi regionale della Campania, ma è componente del gruppo di “Consulenza Legale al Presidente/soggetto attuatore”, come risulta per tabulas dai Decreti del Presidente della Giunta n. 46 del 10.03.2020 (pubblicato sul Burc n.42 del 16.03.2020) e n.51 del 20.3.2020 (pubblicato sul Burc n.49 del 23.3.2020), né ha fruito di alcuna vaccinazione, neppure richiesta".