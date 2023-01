Covid Campania, oggi 604 contagi e 0 morti: bollettino di domenica 15 gennaio 2023 Cala il numero dei ricoverati Covid in Campania, sia in Rianimazione sia in degenza ordinaria. Oggi 604 nuovi casi. I dati del bollettino del 15 gennaio 2023.

A cura di Nico Falco

I dati del bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, 15 gennaio, mostrano una diminuzione del numero di ricoverati in ospedale, sia in Terapia Intensiva sia in degenza ordinaria Covid; diminuisce anche il numero dei nuovi positivi, anche se la percentuale di positività rimane sui livelli dei giorni scorsi. Non si registrano nuovi decessi rispetto al precedente aggiornamento (i dati, come sempre, mostrano la situazione alle 23:59 del giorno precedente).

I nuovi contagiati sono 604, su un totale di 7,556 test (tra antigenici rapidi e molecolari) esaminati nella sessione di analisi di ieri; la percentuale di positività è quindi dell'8%, leggermente più bassa di quella che si evince dal bollettino di ieri, 14 gennaio (9,19%, corrispondente a 769 nuovi casi su 8,367 tamponi analizzati). Dei nuovi positivi, 65 sono risultati tali al tampone molecolare (3,7% su 1,755 test) e 539 all'antigenico rapido (9,3% su 5,801 test).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Gli ultimi dati disponibili evidenziano un calo generale del numero dei ricoverati. I posti letto occupati in Terapia Intensiva passano da 21 a 16 (-5), corrispondenti al 2,78% dei 575 presenti in Campania; quelli in degenza ordinaria Covid, invece, passano da 335 a 326 (-9), con una percentuale di occupazione che si attesta di conseguenza al 10,32%, calcolata sul totale di 3,160 posti letto Covid complessivi tra strutture pubbliche e offerta privata.