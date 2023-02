Covid Campania, oggi 509 contagi e 5 morti: bollettino di martedì 7 febbraio 2023 In Campania stabile l’occupazione ospedaliera. Ci sono altri 5 decessi per Covid. Oggi 509 nuovi positivi. I dati del bollettino della Regione Campania di oggi.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, 7 febbraio 2023, mostra che non ci sono state variazioni sostanziali rispetto al precedente aggiornamento sia per il tasso di positività sia per il numero di ricoverati in ospedale. Si registra il decesso di altre 5 persone (2 nelle ultime 48 ore e 3 morte in precedenza ma conteggiate ieri). I dati, come sempre, fotografano la situazione alle 23.59 del giorno precedente.

I nuovi positivi sono 509, emersi dall'analisi di 10.493 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi); la percentuale è quindi del 4,86%, leggermente più alta di quella registrata nel bollettino del 6 febbraio (4,04%, pari a 110 contagi su 2.726 tamponi), quando però il numero di tamponi analizzato era stato sensibilmente più basso, essendo dati riferiti alla giornata di domenica. Nel dettaglio, 52 dei nuovi positivi sono stati accertati tramite tampone molecolare (1.8% su 52 test) e 457 tramite antigenico rapido (6.02% su 7.590 test).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Non si evidenziano variazioni di rilievo anche per quanto riguarda il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. In Terapia Intensiva risultano occupati 16 posti letto, corrispondenti al 2,79% dei 575 presenti in Campania, mentre in degenza ordinaria Covid gli occupati sono 258 (-2 rispetto al precedente aggiornamento), pari all'8,16% di quelli complessivamente disponibili tra strutture pubbliche e offerta privata.

Leggi anche Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 6 febbraio regione per regione

Ecco, di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: