Covid Campania, oggi 462 contagi e 0 morti: bollettino di martedì14 febbraio 2023 In Campania stabili la percentuale di positività e l’occupazione ospedaliera; i nuovi contagi sono 462. I dati del bollettino Covid di oggi, 14 febbraio 2023.

A cura di Nico Falco

Resta stabile, intorno al 5%, il tasso di positività in Campania, calcolato come il rapporto tra i test analizzati e quelli risultati positivi: i nuovi casi Covid sono infatti 462, corrispondenti al 5,28% dei 8.754 tamponi verificati (tra antigenici rapidi e molecolari). Non si registrano ulteriori decessi, in merito all'occupazione ospedaliera le variazioni sono minime. I dati, aggiornati come sempre alle 23.59 del giorno precedente, sono stati diffusi col bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, 14 febbraio 2023.

Il tasso di positività è leggermente più alto di quello registrato col bollettino di ieri, 13 febbraio, quando il rapporto era stato del 4,57% (132 casi su 2.889 tamponi), ma si deve tenere comunque conto del fatto che i dati del lunedì risentono del numero molto più basso di tamponi analizzati il giorno precedente. In particolare, dei nuovi contagi 29 sono emersi dal tampone molecolare (1,46% di 1.989 test) e 433 da quello antigenico rapido (6,4% dei 6.765 test).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

L'occupazione ospedaliera non mostra variazioni di rilievo. Alle 23.59 di ieri in Terapia Intensiva Covid i posti letto occupati erano 12, uno in più rispetto all'aggiornamento precedente e corrispondenti al 2,09% dei 575 presenti in totale in regione; in degenza ordinaria Covid, invece, erano 232, 7 in meno rispetto al giorno precedente e pari al 7,34% dei 3.160 posti letto complessivamente disponibili in Campania tra strutture pubbliche e offerta privata.

Di seguito, il report completo: