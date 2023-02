Covid Campania, oggi 219 contagi e 0 morti: bollettino di domenica 12 febbraio 2023 In Campania 219 nuovi positivi Covid, non risultano ulteriori decessi. Aumentano i ricoverati: +11 in degenza. I dati del bollettino quotidiano del 12 febbraio.

A cura di Nico Falco

In Campania resta in linea il numero di nuovi contagi da coronavirus, ma nelle ultime ore c'è stato un aumento di ricoveri in ospedale (+11). Non si registrano nuovi decessi. I nuovi positivi sono 219, emersi dall'analisi di 4.771 test (tra tamponi antigenici rapidi e molecolari). I dati, relativi come sempre alle 23.59 del giorno precedente, sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, 12 febbraio 2023.

Il tasso di positività è lievemente più alto di quello riscontrato nel bollettino di ieri, 11 febbraio (5.04%, pari a 273 nuovi casi su 5.412 tamponi): oggi si attesta sul 4,6%. Nel dettaglio, 27 dei nuovi contagi sono stati accertati tramite tampone molecolare (2,1% di 1.289 test) e 192 con antigenico rapido (5,51% su 3.482 test analizzati).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali della Campania

Le principali variazioni si registrano per quanto riguarda i tassi di occupazione ospedaliera. In Terapia Intensiva la variazione è molto lieve (+1 rispetto al precedente aggiornamento), con un totale di 10 posti letto occupati, corrispondenti all'1,74% dei 575 complessivamente presenti in Campania. In degenza ordinaria Covid, invece, i posti letto occupati passano da 228 a 239 (+11), pari al 7,56% dei 3.160 disponibili in totale in regione tra strutture pubbliche e offerta privata.

Di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto: