Covid Campania, oggi 1.081 contagi e 4 morti: bollettino di martedì 17 gennaio 2023 In Campania 1.081 nuovi positivi su 12.726 test. Invariato il tasso di occupazione degli ospedali. I dati del bollettino Covid di oggi, 17 gennaio.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 1.081 i nuovi positivi Covid in Campania. Emerge dall'ultimo aggiornamento, che come sempre mostra la situazione alle 23:59 del giorno precedente. Resta sostanzialmente stabile la situazione degli ospedali, sia per le Terapie Intensive sia per la degenza ordinaria. Si registrano ulteriori 4 decessi. I dati riportati nel bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, martedì 17 gennaio 2023.

La percentuale di positività si attesta oggi sull'8,5%, calcolata come rapporto tra il numero dei nuovi positivi e quello dei tamponi analizzati (12.726, tra molecolari e antigenici rapidi); è lievemente più alta di quella riscontrata col bollettino di ieri, 16 gennaio (6.13%, corrispondente a 242 nuovi casi su 3.950 tamponi) ma in linea coi livelli dei giorni precedenti. Dei nuovi positivi, 87 sono risultati tali al tampone molecolare (3,09% su 2.818 test) e 994 all'antigenico rapido (10.03% su 9.908 test).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

La situazione degli ospedali appare stabile in base agli ultimi dati disponibili. I ricoverati in Terapia Intensiva passano da 16 a 17 (+1), con una occupazione di posti letto del 2.96% sui 575 presenti in totale in Campania; in degenza ordinaria Covid lieve calo: i posti letto occupati passano da 327 a 323 (-4), l'occupazione è quindi del 10,22% (calcolata sui 3.160 posti letto disponibili in regione tra strutture pubbliche e offerta privata)