Il 21 settembre scorso Vincenzo De Luca è stato rieletto presidente della Regione Campania col 70 percento dei consensi, in gran parte guadagnati durante i mesi della prima ondata di contagi Covid e il lockdown. Oggi la Campania è la prima regione d'Italia per numero di contagi, anche il bollettino odierno (9 ottobre) porterò oltre 700 positivi «il 90-95% è asintomatico» dice il presidente della Regione Campania, che dichiara:

Queste persone vanno collocate – ha detto – in isolamento domiciliare e non vanno in ospedale. Pero' se si alza l'eta' media dei contagi dobbiamo aspettarci anche ricoveri ulteriori, con due novità che non avevamo 6 mesi fa, l'apertura delle scuole e la stagione dell'epidemia influenzale

Cosa dirà oggi Vincenzo De Luca nella settimanale diretta video su Facebook? Stamane abbiamo avuto alcune anticipazioni perché il governatore ha parlato dell'emergenza ,intervenendo all'assemblea dell'associazione trasportatori Anita a Napoli. Ha spiegato:

Prepariamoci ad avere mesi, se le tendenze in corso si confermano, ancora più pesanti di quelli da gennaio a maggio.

Dunque si prepara un nuovo lockdown in Campania? Sicuramente non nei termini in cui a marzo scorso il governo chiuse l'Italia. Presumibilmente il rischio è quello di una nuova limitazione nella libera circolazione delle persone tra regioni, controlli in stazioni e aeroporti più stringenti, una nuova limitazione nelle chiusure serali dei locali e forse anche limitazioni per luoghi commerciai di aggregazione: nel mirino palestre, parrucchieri eccetera. Ma non potrà essere una chiusura totale: ne va dell'economia già in crisi. De Luca questo lo sa e già batte cassa: Ritengo che il governo debba prepararsi da subito a un piano di sostegno alle imprese. È prevedibile che avremo mesi difficili. Chiedo al governo di preparare un piano B: se dovessimo avere problemi pesanti per le imprese, il governo sia pronto a dare una mano. Imprese, famiglie e lavoratori non possono morire, hanno bisogno del pane".