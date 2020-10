Aumentano ancora i casi di positività al coronavirus in Campania: sono 757 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, un record negativo che mette la regione al centro di quella che è a tutti gli effetti la seconda ondata della pandemia. Campania che è anche la seconda regione in Italia per numero di attualmente positivi, dietro solo la Lombardia. I dati verranno aggiornati col bollettino odierno, diffuso come di consueto intorno alle 17.

Laboratori privati potranno fare i tamponi ai cittadini

Nelle scorse ore la Regione Campania ha comunicato che i laboratori privati potranno effettuare i tamponi ai singoli cittadini. Si tratta di una decisione che mira a incrementare il numero di tamponi processati ogni giorno, in modo da individuare i nuovi contagi con maggiore efficacia e velocità: fino ad ora infatti potevano rivolgersi soltanto enti ed aziende ai centri privati abilitati. L'esito dei test dovrà essere comunicato alla piattaforma sanitaria regionale per fare in modo che si possano tracciare tutti i contatti.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi

Aumentano ancora i ricoverati in Campania: 548 le persone ricoverate nei reparti ordinari dei Covid Center, più altre 55 che invece si trovano in terapie intensive. A queste 603 persone ricoverate si aggiungono altre 8.347 in isolamento domiciliare, che portano il totale a 8.950 casi attualmente positivi: il numero più alto d'Italia secondo soltanto alla Lombardia. I guariti superano invece quota 7mila grazie ai 149 negativi al secondo tampone di controllo. Da registrare invece un nuovo decesso, che porta il totale a 470 casi da inizio pandemia.

La Regione Campania ha comunicato anche i dati sui posti negli ospedali: risultano disponibili 99 posti in Terapia Intensiva e 663 in degenza ordinaria; a questi si aggiungono, precisa la nota, "quelli della “Fase C” che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva".nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato".

Questo, infine, il riepilogo dei dati sulla pandemia in Campania: