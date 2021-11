Covid Campania, 767 contagi e 1 morto: bollettino di sabato 6 novembre 2021 Salgono ancora i casi di positività al Coronavirus in Campania: 767 in 24 ore, ma il numero di ricoverati resta stabile e sotto i 300 complessivi. Un solo nuovo decesso registrato. A Cervinara (Avellino) i casi attivi sono 75. Il presidente De Luca: “Colpa di una festa tra alunni in un locale privato”.

Sono 767 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Sono stati 24.283 i tamponi analizzati, tra molecolari ed antigenici rapidi, per un tasso di positività pari al 3,15%, più del doppio della media nazionale. Solo un decesso, invece, è stato registrato nelle ultime 24 ore. Sono invece 285 i ricoverati in Campania per Covid: di questi, 17 in terapia intensiva e 268 in reparti di degenza ordinaria. Questo invece il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 268

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Curva del contagio dunque in risalita, ma fortunatamente la pressione sugli ospedali resta intatta. Nel frattempo, sul focolaio Covid di Cervinara salito a 75 casi attivi, il presidente regionale Vincenzo De Luca ha spiegato: "Colpa di una festa in un locale privato cui hanno partecipato diversi alunni". Festa che sarebbe stata il centro del contagio, propagatosi poi a macchia d'olio in tutto il comune irpino. "La città è stata sull'orlo di una chiusura completa, di un'altra zona rossa", ha spiegato ancora il presidente della Regione. Dei 75 positivi di Cervinara, 15 sono ragazzini sotto età vaccinabile, 7 dei quali nella stessa classe. Fortunatamente, non risultano al momento casi gravi: merito anche della campagna vaccinale che ha messo al riparo i più dai sintomi più gravi del Coronavirus.