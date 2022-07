Covid Campania, 11.546 contagi e 3 morti: bollettino di venerdì 15 luglio 2022 Questi i dati relativi all’andamento della pandemia di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore. Nonostante i contagi alti, i ricoveri in terapia intensiva restano bassi, dato ritenuto “positivo” dal governatore De Luca.

A cura di Valerio Papadia

Sono in diminuzione, rispetto ai dati diramati nel bollettino di ieri, i contagi da Covid-19 in Campania: i nuovi casi sono 11.546, a fronte di 42.523 tamponi analizzati complessivamente (suddivisi in 5.901 tamponi molecolari e 36.622 tamponi antigenici). Diminuisce leggermente, nelle ultime 24 ore, anche il tasso di positività – ovvero il rapporto tra tamponi risultati positivi e il totale di quelli analizzati – che si attesta oggi al 27,15%, mentre ieri il dato era stato del 27,81%. Si registrano, inoltre, anche 3 decessi: come specificato nel bollettino odierno della Regione Campania, i tre decessi si sono verificati nelle ultime 24 ore.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Aumentano lievemente, nelle ultime 24 ore, i ricoveri causa Covid nei reparti di terapia intensiva: i ricoverati sono 29, vale a dire due in più rispetto a ieri. Diminuiscono, invece, i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che sono 720, ovvero quattro in meno rispetto a ieri. Ecco, di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della regione:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 29

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 720

De Luca: "Pochi ricoveri in terapia intensiva, segnale positivo"

Dell'andamento della pandemia di Covid-19 ha parlato, come fa ormai ogni venerdì in diretta su Facebook da due anni, anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Abbiamo un grande afflusso negli ospedali di pazienti Covid – ha detto De Luca – ma nelle terapie intensive stiamo a livelli assolutamente gestibili. Siamo oggi al 4,5% di occupazione dei posti di terapia intensiva. Questo conferma che in ogni caso un miglioramento c'è stato".