Costringe la moglie a fare sesso e ad andare in locali per scambisti: uomo a processo nel Salernitano Il marito violento rischia una condanna per violenza sessuale e maltrattamenti. I fatti si riferiscono a qualche anno fa e sono avvenuti a Pagani, nella provincia di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Una storia di violenza e di maltrattamenti in famiglia quella che arriva da Pagani, nella provincia di Salerno, dove ora un marito violento rischia una condanna per i soprusi perpetrati ai danni della moglie. I fatti si riferiscono a qualche anno fa, ma per i prossimi giorni è attesa la sentenza nei confronti dell'orco, che rischia una condanna per violenza sessuale e maltrattamenti.

Le indagini condotte dai carabinieri della tenenza di Pagani e scattate dopo la denuncia effettuata dalla donna, hanno appurato che l'uomo, negli anni in cui i due sono stati sposati, ha costretto spesso la donna ad avere rapporti sessuali con lui contro la sua volontà. Non solo, durante il loro matrimonio, il marito orco avrebbe costretto la moglie a frequentare locali per scambisti: qui, l'uomo avrebbe avuto rapporti sessuali con altre donne, ma la moglie era costretta a seguirlo e, per molto tempo, ha avuto paura di ribellarsi per paure di incappare in altri maltrattamenti e soprusi.

Dopo circa un anno, la donna ha deciso di smettere di accettare le violenze del marito: è arrivata così la denuncia ai carabinieri e la separazione. Le indagini dei militari dell'Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno permesso di identificare l'uomo e di denunciarlo a piede libero; ora, il processo sta seguendo il suo corso e, presto, per lui potrebbe arrivare la condanna.