Una turista di 62 anni, originaria di Monza, in Lombardia, è morta questa mattina sulla spiaggia La Gavitella di Praiano. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colta da un malore mentre nuotava a mare. Nonostante gli immediati soccorsi, anche con l'elicottero del 118, per la 62enne purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare. L’episodio è accaduto attorno alle 10,30 di questa mattina, domenica 11 luglio 2021, sulla spiaggia della Gavitella. La signora avrebbe accusato un malore improvviso. Sarebbe stata soccorsa prontamente dai bagnanti e da altre persone che erano sul posto che l’hanno trasportata sull’arenile.

Sul posto anche l'elisoccorso del 118

Sul posto sono arrivati anche l’elisoccorso del 118, gli uomini della Guardia Costiera di Positano-Amalfi e un gommone della Croce Bianca di Amalfi. In quanto la spiaggia si trova in una caletta raggiungibile a piedi solo con gli scalini e quindi inaccessibile all’ambulanza via terra. I soccorsi sono stati celeri, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto c’era anche il marito che ha raggiunto la moglie appena ha saputo del malore che l’aveva colpita. La tragedia ha scosso tutta la comunità di Praiano, nota località turistica e balneare della Costiera Amalfitana, famosa in tutto il mondo. Immediato il cordoglio delle istituzioni per la terribile perdita subita dalla famiglia della turista lombarda.

Solo pochi giorni fa, un'altra morte a mare, in quel caso sulla spiaggia di Torregaveta a Monte di Procida. Carlo Riccio, la mattina di giovedì, quando ha visto i due giovani in difficoltà in balia delle onde forti, non ci ha pensato due volte e si è tuffato. Purtroppo, però, la corrente è stata troppo forte anche per lui. Mentre i due ragazzi si sono salvati, Carlo non ce l’ha fatta. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato sabato mattina dalla Guardia Costiera, poco distante. A Bagnoli, quartiere di cui era originario, hanno proposto di intitolargli una strada per l'atto eroico.