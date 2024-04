Corteo pro-Palestina cerca di entrare in consiglio comunale a Napoli, bloccato dalle forze dell’ordine

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Attimi di tensione al consiglio comunale di Napoli, oggi, martedì 9 aprile 2024, quando alcuni manifestanti del corteo pro-Palestina hanno cercato di irrompere nel palazzo di via Verdi, durante i lavori dell'assemblea, convocata per approvare il bilancio di previsione 2024. Gli attivisti sono stati bloccati all'ingresso dalle forze di polizia in assetto anti-sommossa. I manifestanti si sono riuniti, quindi, in presidio, all'esterno dell'edificio, intonando cori contro il sindaco Gaetano Manfredi.

Resta alta la tensione a Napoli, dopo gli scontri che si sono registrati ieri, lunedì 8 aprile 2024, in via Toledo, in occasione del corteo pro Palestina di protesta contro l'evento della Nato al Teatro San Carlo, per il 75esimo anniversario del Patto Atlantico. In città continuano le manifestazioni pro Palestina. Oggi, gli attivisti della Rete studentesca sono stati bloccati all'ingresso della sede del consiglio comunale di via Verdi, nei pressi della Galleria Umberto I e del massimo lirico napoletano.

Il cordone delle forze dell'ordine ha impedito l'ingresso nella sede istituzionale. Il portone è stato chiuso mentre i manifestanti hanno esposto lo striscione "No alla Nato al San Carlo" e urlato cori contro il sindaco Manfredi, che è anche presidente del Cdi del teatro, accusato, a loro dire, di avere "le mani sporche di sangue".

Domenica sera, al termine della Gioconda andata in scena al Teatro San Carlo, dei manifestanti hanno appeso uno striscione di protesta dagli spalti con la scritta: "Fuori la Nato da Napoli". In un comunicato sulla pagina Facebook Mezzocannone Occupato gli attivisti hanno spiegato di aver "calato uno striscione per esprimere la nostra ferma contrarietà al fatto che domani sera proprio il San Carlo per volere del sindaco ospiterà un concerto in pompa magna per celebrare il 75esimo anniversario della nascita del patto atlantico".