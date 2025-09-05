Corso sui motorini, impennate e caos davanti al Maradona di notte: la denuncia dei residenti

Urla, schiamazzi, gare con i motocicli: è la situazione di fronte allo Stadio Maradona, denunciata dai residenti e dal Comitato Vivere Fuorigrotta.

L'area antistante lo stadio Maradona trasformata in un "motodromo". Questa la denuncia del Comitato Vivere Fuorigrotta, che punta il dito contro i gruppi di motorini responsabili di essere protagonisti di impennate e gare nel piazzale, in particolare davanti l'area parcheggio a ridosso degli ingressi del settore Distinti di via Giambattista Marino. Gare tra motocicli, schiamazzi, e via dicendo: tutto documentato dagli stessi residenti, che si sono rivolti già a chi di dovere, ma che per ora non hanno ricevuto risposte o soluzioni dalle autorità cittadine. "La Municipalità X versa in condizioni complesse, ma quanto accade la notte nelle nostre strade è di una gravità inaudita", spiega Daniele Polge, rappresentate del Comitato Vivere Fuorigrotta, che poi aggiunge:

Abbiamo visto la timida risposta dello Stato solo quando è arrivato il caso di cronaca eclatante (l’aggressione all’ingegnere Lomasto di qualche giorno fa). Poi? Il nulla. Già questa notte via Marino era di nuovo in balia dei balordi sui loro scooter. Allora suggerisco di appendere uno striscione, questa volta non all’interno ma all’esterno dello stadio, in cui si afferma che qui lo Stato ha perso.

Polge chiede dunque, a nome dei residenti del quartiere, "presidi di sicurezza fissi, come accade in altre zone della città, come il Vomero". Ma al momento "dalla politica e dalle istituzioni solo dinieghi e nessuna iniziativa volta a risolvere il problema nel medio-lungo termine, nulla oltre le soluzioni sporadiche che tamponano leggermente ma non risolvono nulla. Alle nostre proposte ci hanno risposto in burocratese come se non ci fosse nulla da fare".