Corrado Finale travolto da auto e morto a 19 anni a Marano, investitore in caserma: ha 20 anni

A cura di Pierluigi Frattasi

È stato individuato il presunto responsabile dell'investimento a Marano, in provincia di Napoli, che questa mattina ha portato alla morte del 19enne Corrado Finale e al ferimento del 18enne che era sullo scooter con lui, finito in ospedale con prognosi di 30 giorni. Si tratta di un altro ragazzo di 20 anni che sarebbe stato alla guida dell'auto utilitaria che ha travolto i due giovani.

Il 20enne si è recato nel pomeriggio in caserma, accompagnato da un avvocato, dove è stato trattenuto per diverse ore in attesa di ulteriori accertamenti. L'impatto, avvenuto in via del Mare a Marano di Napoli, comune dell'area nord partenopea, questa mattina, domenica 15 settembre 2024.

Inchiesta della Procura di Napoli Nord, ascoltato 20enne

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Marano, inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il 20enne è stato ascoltato per molte ore. Il conducente della vettura, un giovane di circa 20 anni anche lui originario di Marano, si sarebbe allontanato dopo lo scontro senza prestare soccorso.

Il ragazzo si sarebbe, quindi, presentato nella tarda mattinata dai carabinieri accompagnato dal suo legale. Al momento, gli investigatori stanno cercando di capire se i giovani si conoscessero tra loro e se ci fossero stati elementi di screzio in precedenza. Al momento si vagliano varie ipotesi. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che possano esserci state tensioni tra gruppi di giovani del posto.

Via del Mare è una strada che porta dal centro di Marano, passando lungo una zona residenziale, alla zona collinare dei Camaldoli, nel Comune di Napoli. I carabinieri hanno raccolto varie testimonianze e aspettano di ascoltare anche il 18enne ferito, attualmente ricoverato con fratture multiple, giudicate guaribili in 30 giorni. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e i percorsi seguiti dai due veicoli.