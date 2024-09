Incidente a Marano di Napoli, si scontrano auto e moto: muore un 20enne, ferito un 18enne

video suggerito

Tragico incidente all'alba di questa mattina a Marano di Napoli: due giovani a bordo di uno scooter sono finiti in ospedale dopo essersi scontrati con un'autovettura. Uno dei due ragazzi è morto, l'altro se la caverà con 30 giorni di prognosi. I carabinieri della sezione Radiomobile di Marano sono intervenuti sul posto sequestrando i veicoli, mentre successivamente è stata posta sotto sequestro anche la salma del giovane deceduto. Si indaga ora per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Tutto sarebbe accaduto attorno alle 5.30 del mattino, all'altezza del civico 47 di via del Mare, nel territorio di Marano di Napoli, nell'hinterland del capoluogo partenopeo. Qui, per cause ancora da accertare, uno scooter con a bordo due ragazzi di 18 e 20 anni si sarebbe scontrato con un'automobile: i due giovani sono rimasti gravemente feriti e sono stati portati all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: il 18enne se la caverà con 30 giorni di prognosi dopo aver riportato fratture varie; il 20enne, invece, nonostante vari tentativi di rianimazione da parte dei medici, è deceduto. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le responsabilità dell'accaduto. La salma del 20enne ed i veicoli sono invece stati posti sotto sequestro.

