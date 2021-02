Napoli con i suoi 942 contagi è la provincia con il maggior numero di nuovi casi in Italia registrati nelle ultime 24 ore, come riporta il bollettino medico del Ministero della Salute diramato oggi, domenica 7 febbraio. Al secondo posto c'è la provincia di Roma, con 726 positivi e al terzo si sale al settentrione con Bolzano (+470). Seguono Brescia (+430), Torino (+421), Milano (+392) e Perugia (+328). Da Nord a Sud con il ritorno di molte regioni in zona gialla, si sono registrati assembramenti nelle strade e nelle piazze, specialmente ieri, un sabato assolato dalle temperature decisamente primaverili. A Napoli i cittadini si sono riversati sul lungomare, per godersi qualche ora all'aria aperta all'insegna del bel tempo e pranzando al ristorante. L'attenzione nella città partenopea è alta, per martedì 9 febbraio è infatti fissata una nuova riunione della task force dell’Unità di Crisi regionale per monitorare l'andamento dei contagi. Sorvegliate speciali sono le scuole, dove si teme un aumento dei casi tra studenti e personale scolastico: al momento non si esclude infatti che tra due giorni il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca possa firmare un'ordinanza, per chiudere di nuovo le scuole.

Oggi in Campania 1741 contagi, 3 morti e 506 guariti

Oggi i nuovi casi da Covid in Campania riportati nel bollettino sono 1741, su oltre 19mila tamponi processati. La curva del contagio da coronavirus in Campania è in leggero aumento, ma stabile. Sono tre i morti, due le persone decedute nelle scorse 48 ore, mentre una in precedenza ma registrata ieri. I guariti sono 506. I posti letto di degenza occupati sono 1500, mentre quelli in terapia intensiva 105. Questi i dati diffusi dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale.