Sono 1741 i nuovi casi di Coronavirus in Campania a fronte di oltre 19mila tamponi analizzati: questi i dati contenuti nel bollettino quotidiano diramato, come di consueto, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale e aggiornato a oggi, domenica 7 febbraio. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si registrano però ancora 3 decessi (sono 3891 dall'inizio della pandemia), mentre sono 506 le persone guarite (in totale 162770 dall'inizio della pandemia). Complessivamente, da quando ha avuto inizio l'emergenza sanitaria, in Campania sono 232.133 le persone che sono risultate positive, mentre sono 2545475 i tamponi analizzati.

Si conferma in leggero aumento, ma stabile, la curva del contagio da Coronavirus in Campania. Il leggero aumento è da ravvisare anche, come ha dichiarato dalla stessa Unità di Crisi regionale lo scorso venerdì, da un rialzo del trend dei contagi negli istituti scolastici campani che potrebbe portare, dopo un nuovo aggiornamento previsto per martedì 9 febbraio, a una nuova ordinanza del governatore De Luca sulla chiusura delle scuole. Si conferma stabile, ancora al di sotto del 10 percento invece, il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi risultati positivi e quelli analizzati.

Come di consueto, nel bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione Civile viene indicato anche il tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva e di quelli di degenza ordinaria degli ospedali Covid del territorio. Ecco, di seguito, i dati contenuti nel bollettino odierno: