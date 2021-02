Domani mattina, lunedì 8 febbraio, la campanella suonerà nuovamente e gli studenti campani – nel rispetto delle norme anti-Covid – torneranno in classe per seguire le lezioni in presenza. La loro permanenza in classe, però, potrebbe durare poco: martedì 9 febbraio, infatti, è stata fissata una riunione della task force dell'Unità di Crisi che si occupa della pandemia di Coronavirus per monitorare proprio i dati relativi ai contagi nelle scuole della Campania. Se i casi Covid dovessero confermare il trend in risalita degli ultimi giorni, non è escluso che proprio martedì potrebbe arrivare una nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca di chiusura delle scuole.

Venerdì scorso, proprio l'Unità di Crisi regionale, al termine di un'altra riunione, aveva lanciato l'allarme sulla crescita dei contagi negli istituti scolastici campani. "In Campania si registra un trend in grave crescita dei contagi nelle scuole" aveva scritto la task force dell'Unità di Crisi. "Si è preso atto – ha scritto ancora l'Unità di Crisi – del trend in crescita in atto in tutte le fasce dell'età scolastica, nel quadro di una crescita generale dei contagi in Campania, di cui dà atto anche il verbale odierno della Cabina di Regia Nazionale. L'Unità di Crisi ha deciso di aggiornarsi a martedì prossimo, per un esame ancora più mirato e aggiornato dei dati di contagio nelle scuole, anche in relazione alle attività in presenza che sono ripartite da lunedì scorso".

Covid Napoli, i contagi a scuola di ieri

Intanto, come avviene quotidianamente, l'Asl Napoli 1 Centro ha diramato il bollettino relativo ai contagi da Coronavirus negli istituti scolastici del capoluogo campano, aggiornato alle ore 12 di ieri, sabato 6 febbraio: sono 35 gli studenti e 3 i docenti risultati positivi al Sars-Cov-2.