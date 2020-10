Aumentano ancora i casi di coronavirus in Campania: sono 2.427 i nuovi contagi emersi dalle analisi di 15.030 tamponi nelle ultime 24 ore in regione. Di questi, gli asintomatici sono 2.396, contro i 31 sintomatici. Ieri erano stati 2.791 i nuovi positivi (record in Campania) a fronte di 14.781 tamponi analizzati. I guariti totali sono 10.272, mentre i decessi salgono a 624 con i 17 annunciati oggi. Complessivamente, in Campania si sono registrati 45.782 casi positivi su 901.583 tamponi complessivi: resta inoltre la seconda regione d'Italia per numero di casi attivi e la quinta regione per numero di casi totali, sempre più vicina al Veneto ed all'Emilia Romagna, due delle regioni più colpite tra marzo ed aprile.

I numeri della pandemia in Campania

Questi i dati comunicati dall'Unità di Crisi della Protezione Civile Nazionale sull'emergenza da coronavirus in Campania:

Ricoverati in ospedale: 1.235 (+25)

Ricoverati in terapia intensiva: 160 (+20)

In isolamento domiciliare: 33.491 (+2.000)

Attualmente positivi: 34.886 (+2.045)

Guariti: 10.272 (+365)

Decessi: 624 (+17)

Casi totali: 45.782 (+2.427)

Tamponi: 901.583 (+15.030)

Coprifuoco e DPCM, continuano le proteste

Proseguono le proteste, seppur pacifiche, in tutta la Campania da parte soprattutto dei commercianti, che dopo l'istituzione del coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino istituito da Vincenzo De Luca ed il nuovo DPCM istituito dal governo, ora temono per la tenuta economica delle proprie attività. Scongiurato, per ora, il pericolo di un lockdown regionale, così come una zona rossa per Napoli e provincia. Le uniche zone rosse localizzate restano per adesso Marcianise ed Orta di Atella nel Casertano, così come Avella in Irpinia ed Arzano nel Napoletano.