Ieri, con 412 nuovi positivi, la Campania ha fatto registrare di nuovo il record in Italia per numero di nuovi contagiati in un solo giorno: in Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia sin dagli inizi di febbraio/marzo scorsi, ce ne sono stati 314, in Veneto 261 e nel Lazio 244. I dati contenuti nel bollettino di ieri, diffusi nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Campania e dalla Protezione Civile nazionale, mostrano la situazione alla mezzanotte precedente: 7.250 tamponi processati, 412 nuovi positivi, 0 deceduti e 54 guariti.

Complessivamente in Campania sale quindi a 14.337 il numero dei contagiati dall'inizio dell'epidemia (gli attualmente positivi sono 7400), a 627.532 quello dei tamponi effettuati e i guariti sono in totale 6.472, i deceduti 465. Negli ospedali campani risultano 450 pazienti con sintomi ricoverati in regime ordinario e 41 in Terapia Intensiva, altri 6.909 sono infine risultati positivi ma in isolamento fiduciario domiciliare. (I dati verranno aggiornati oggi con la diffusione del nuovo bollettino, intorno alle 17).

Ieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato nuove ordinanze per limitare gli assembramenti nelle zone pubbliche e davanti ai locali. Ieri si è tenuto un vertice col ministro Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Franco Gabrielli, mirato a definire una strategia di controlli mirati per assicurare il rispetto delle ordinanze e delle norme anti contagio previste, sia a Napoli sia in provincia.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi