Due alunne positive al Coronavirus alla scuola elementare “Sauro” di viale delle Galassie a Secondigliano. L'Asl Napoli 1 ordina la quarantena preventiva per gli insegnanti e i compagni delle due bambine, che frequentano due classi diverse. Il plesso Sauro è stato già sanificato. Domani la scuola sarà già aperta e le lezioni si terranno regolarmente secondo le normative anti-Covid19. A comunicarlo è il dirigente scolastico Piero De Luca della Scuola elementare dell'Istituto Comprensivo 61 Sauro-Errico-Pascoli di viale delle Galassie a Secondigliano, attraverso una lettera a tutti i genitori. Anche se non manca la preoccupazione di alcune mamme.

Il preside: “Edificio già sanificato, domani aperti”

Il preside ha informato tramite una lettera inviata il 3 ottobre a tutti i genitori “la comunità scolastica che il 2 ottobre è stata segnalata la positività al Covid19 di due alunne frequentanti la Scuola Primaria nel plesso Sauro. Sono state attivate con la massima celerità tutte le procedure del caso, come da protocollo di sicurezza, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro – distretto sanitario 30 che ha disposto la misura della quarantena fiduciaria di 14 giorni anche nei confronti di tutti gli alunni, oltre che dei loro docenti, frequentanti le classi dei soggetti interessati. L'Istituto – conclude il preside – ha poi immediatamente proceduto in data odierna a un intervento di sanificazione e igienificazione di tutto il plesso interessato ad opera della ditta specializzata LSM Servizi”. Le attività didattiche per tutte le altre classi del plesso potranno regolarmente riprendere domani lunedì 5 ottobre.

Mamme preoccupate per il Covid

“Le mamme – racconta Franco Canfora, segretario sindacato Fialps (Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Pubblici e Servizi) – sono preoccupate per questa situazione. Alcune hanno annunciato che lunedì non faranno entrare i propri figli a scuola. Come sindacato abbiamo chiesto ai rappresentanti istituzionali scolastici che siano garantiti i controlli e che ci sia la massima sicurezza, come prevedono le normative. Stiamo vigilando affinché in tutte le scuole tutto si faccia secondo le regole governative centrali e locali. Occorre mettere in atto i controlli dei nuclei ispettivi che verifichino la presenza nelle aule di tutti i presidi di salvaguardia per i bambini”.