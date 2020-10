Alunna positiva al Coronavirus all'Istituto Comprensivo Statale “Adelaide Ristori” di Napoli, in via D'Alagno, nei pressi di Corso Umberto I. L'edificio, che ospita la scuola d'infanzia, elementare e media, sarà chiuso domani per consentire la sanificazione straordinaria di tutti i locali. Lo comunica la dirigente scolastica Stefania Colicelli. La preside ha già attivato tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. Rinviate le firme dei contratti delle maestre supplenti delle elementari convocate per domani.

Scuola Ristori chiusa per Covid

Nelle ultime ore si sono registrati casi di Covid 19 anche nella scuola elementare Sauro di Secondigliano e nella scuola Poerio di Corso Vittorio Emanuele. Il caso di positività al Coronavirus di uno studente è stato segnalato ieri con una circolare della dirigente scolastica Stefania Colicelli che ha comunicato ai genitori e docenti la “che il plesso Ristori il giorno 5 ottobre 2020 resterà chiuso per consentire la sanificazione dei locali ad opera di una ditta specializzata per la presenza di un caso di positività al Covid-19. Le attività riprenderanno regolarmente il giorno martedì 6 ottobre 2020. Gli orari di ingresso delle classi potranno subire variazioni che saranno comunicate nella giornata del 5 ottobre”. La preside ha anche comunicato il “rinvio della convocazione del personale docente di scuola primaria”. “Si avvisano gli aventi diritto – è scritto nella circolare – inseriti in graduatoria e convocati per eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, il giorno 5 ottobre 2020 che la suddetta convocazione è annullata per la necessità di provvedere alla sanificazione dei locali dell’edificio scolastico. Saranno ricontattate per una successiva convocazione”.