Uno studente positivo al Coronavirus nella scuola media Carlo Poerio di Corso Vittorio Emanuele. L'istituto domani resterà chiuso per la sanificazione. Sospese le attività didattiche in presenza per consentire le operazioni di pulizia e igienizzazione straordinarie dell'istituto. Lo comunica il dirigente scolastico Angela Sepe. La scuola aveva riaperto i battenti da pochi giorni, dopo la pausa estiva. Purtroppo è già stato riscontrato un caso di positività al Covid19. Altri casi sono stati segnalati nelle ultime ore nella scuola Sauro di viale delle Galassie a Secondigliano e all'istituto comprensivo statale Adelaide Ristori, di Corso Umberto I.

Scuola media Poerio, lezioni sospese per sanificazione

Domani, la scuola media Poerio di Corso Vittorio Emanuele 124, quindi, resterà chiusa per sanificazione. Preoccupazione tra le mamme degli studenti dell'istituto, che si trova in una zona molto frequentata, anche per la vicina presenza delle fermate dei mezzi pubblici. “Si comunica – scrive la preside della Poerio Angela Sepe nella circolare a studenti e genitori – che il giorno lunedì 05 Ottobre le attività didattiche in presenza della Scuola sono sospese per lo svolgimento delle necessarie operazioni di sanificazione straordinaria e pulizia dell’Istituto. Gli alunni delle classi seconde e terze potranno fruire in modalità asincrona del materiale didattico che i docenti caricheranno sul registro elettronico Argo. I genitori degli alunni delle classi prime riceveranno, nei tempi brevi, all’indirizzo email comunicato all’atto dell’iscrizione, le password per l’accesso al registro elettronico Argo”.