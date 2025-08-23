napoli
Coppia al ristorante di sushi, fermata al posto di blocco, lui scopre che lei era agli arresti domiciliari

A Qualiano, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo una coppia che stava andando al ristorante. Lei, però, era agli arresti domiciliari e non poteva uscire di casa: la donna è stata arrestata.
A cura di Valerio Papadia
Una coppia sta andando a cena, a mangiare sushi in un ristorante giapponese. Una scena comune, soprattutto di venerdì sera. Peccato che lei fosse agli arresti domiciliari e non potesse lasciare la sua abitazione e lui fosse completamente ignaro della cosa. La storia arriva da Qualiano, nella provincia di Napoli. Nella serata di ieri, venerdì 22 agosto, i carabinieri sono impegnati in un posto di blocco sulla Circumvallazione Esterna quando notano un suv con a bordo un uomo, alla guida, e una donna, seduta sul sedile del passeggero. È lei ad attirare l'attenzione dei carabinieri; nonostante cerchi di coprirsi il volto con una mano, i militari la riconoscono: è una 46enne sottoposta agli arresti domiciliari.

Il suv viene inevitabilmente fermato: i carabinieri chiedono spiegazioni e l'uomo alla guida risponde che stanno andando a cena in un ristorante giapponese, nella vicina Giugliano. La donna, però, gli stringe il braccio e con un sorriso dice ai militari che stanno andando a prendere il figlio a Castel Volturno; così, i carabinieri spiegano alla 46enne che non può allontanarsi dalla casa in cui è ristretta ai domiciliari. La frase viene accolta con grande sorpresa dall'uomo, ignaro che la donna alla quale si stava accompagnando fosse sottoposta alla misura cautelare. E così, per la coppia la serata si è conclusa con l'arresto per evasione della 46enne, che è in attesa di comparire davanti all'Autorità Giudiziaria competente per spiegare l'accaduto.

