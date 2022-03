Contromano in autostrada sfiora 4 auto: fermato un 89enne, non aveva mai preso la patente Un 89enne jugoslavo, che non aveva mai conseguito la patente, è stato fermato mentre guidava contromano in autostrada a Caserta, dopo aver sfiorato 4 vetture.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non aveva mai preso la patente, ma questo non gli aveva impedito di mettersi alla guida di una vettura ed imboccare contromano l'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto casertano tra gli svincoli di Caserta Sud dell'Asse Mediano e l'Asse di supporto. La polizia stradale è riuscita a fermarlo dopo che aveva già sfiorato altre quattro automobili, fortunatamente senza particolari conseguenze tranne la grande paura.

La dinamica della vicenda

Tutto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 11 marzo, dopo che in seguito a numerose segnalazioni da parte di automobilisti, la polizia stradale ha raggiunto il chilometro 743 dell'autostrada A1 Milano-Napoli, bloccando il transito delle automobili di passaggio per bloccare la vettura che andava contromano: a bordo, il conducente è risultato essere un 89enne di nazionalità jugoslava che non aveva mai conseguito la patente. Per di più, l'uomo stava guidando un veicolo senza assicurazione. A quel punto è scattato il sequestro amministrativo per l'autovettura ed una multa di 7mila euro per l'89enne. Dai controlli, inoltri, l'uomo è risultato anche non in regola con il permesso di soggiorno, ed è stato anche denunciato per ingresso illegale sul territorio italiano.

Il 6 marzo un'altra auto contromano aveva causato tre morti

Solo pochi giorni fa una vicenda simile, sempre in provincia di Caserta, aveva visto la morte di tre persone: il guidatore contromano e due fratelli che viaggiavano a bordo della propria vettura. L'impatto, violentissimo, aveva riguardato anche altri veicoli, causando altri due feriti. Una strage vera e propria che ha stroncato le vite di Vittorio e Pietro Verone, di 77 e 73 anni, e del 67enne Gennaro Casafredda, tra gli svincoli di Capua e Santa Maria Capua Vetere.