Incidente sull’A1: la dinamica dello schianto in cui sono morti i fratelli Verone e Casafredda Investigatori al lavoro per ricostruire l’incidente mortale sull’A1: Casafredda avrebbe fatto inversione in una piazzola, lui e i fratelli Verone travolti da un’altra auto.

A cura di Nico Falco

Proseguono gli accertamenti sul grave incidente avvenuto intorno alle 19:30 di sabato sera, 5 marzo, sull'autostrada A1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in cui sono morte tre persone, i fratelli Vittorio e Pietro Verone, di 77 e 73 anni, e il 67enne Gennaro Casafredda. I tre, a bordo di due automobili, sono stati centrati da una Land Rover; sono morti sul colpo, mentre gli occupanti della terza vettura coinvolta sono ricoverati all'ospedale Civile di Caserta.

Incidente sull'A1, morti i fratelli Pietro e Vittorio Verone e Gennaro Casafredda

Pietro e Vittorio Verone erano molto conosciuti a Castellammare di Stabia, comune del Napoletano di cui erano originari e dove vivevano; il primo era un ex funzionario del Comune di Caserta, l'altro era un ex direttore di banca ed era stato presidente del Lions Club stabiese. Stavano tornando dall'Abruzzo in una Ford Mondeo, avevano passato la giornata a Castel di Sangro. Casafredda, nato a Capua ma residente a Sant'Egidio del Monte Albino, titolare di una società di autotrasporti, era in una Fiat 500XL. Nella terza automobile coinvolta, la Land Rover Discovery, c'erano un ex istruttore di tiro della Polizia di Stato di origini pugliesi, residente a Gragnano, e il cognato, anche loro stavano tornando da Castel di Sangro.

Incidente mortale sull'A1, la dinamica dello schianto

Stando a quanto ricostruito, Casafredda non avrebbe imboccato l'autostrada nel senso sbagliato, come inizialmente ipotizzato, ma avrebbe fatto inversione dopo essersi fermato in una piazzola di sosta, probabilmente credendo di avere sbagliato direzione in precedenza. Si sarebbe accorto di essere contromano circa un chilometro dopo, vedendo le altre automobili, ed avrebbe rallentato, trovandosi di fronte alla Mondeo dei fratelli Verone lungo il tratto Roma-Napoli, tra Caianello e Capua.

In quel momento sarebbe sopraggiunta la Rover ad alta velocità, che avrebbe colpito in pieno prima la Ford, subito dopo la Fiat e si sarebbe quindi ribaltata. I fratelli Verone, sbalzati fuori dall'abitacolo, sono morti sul colpo. Deceduto nell'impatto anche Casafredda. Le due persone nella Rover, invece, rimaste ferite, sono state estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e sono state trasportate in ospedale; non sarebbero in pericolo di vita.