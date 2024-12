Contratto luce e gas cambiato (in peggio) a sua insaputa, napoletana scopre la truffa dai solleciti di pagamento

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Le cambiano il contratto Luce e Gas a sua insaputa, con una tariffa peggiore della precedente: la cliente lo scopre quando le arriva la lettera di sollecito di pagamento del nuovo gestore. Da mesi, infatti, stranamente, non le arrivavano più bollette. Sul nuovo contratto inseriti numeri di telefono, indirizzo ed email false. Vittima della truffa una donna di 54anni napoletana, che si è rivolta all'associazione Assoutenti Campania per denunciare l'accaduto: "La signora di 54 anni di Napoli – racconta a Fanpage.it Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania – è rimasta vittima di un contratto non richiesto di luce e gas. Solo per puro caso ha scoperto la truffa, quando ha ricevuto un sollecito di pagamento sul suo numero di telefono – perché era stata davvero cliente della società in passato – Ma sul nuovo contratto che risulta abbia stipulato sono stati, invece, riportati un numero errato, indirizzo di residenza e indirizzo email falsi. Ora dovrà sporgere denuncia querela".

Assoutenti: "La truffa del cambio di contratto all'insaputa dei clienti"

A peggiorare la situazione anche una nuova tariffa peggiore di quella che ha lasciato: "Il nuovo contratto – prosegue Capasso – risulta più caro. Con il vecchio, l'utente aveva un'offerta molto conveniente che purtroppo perderà". La donna si è quindi rivolta ad Assoutenti Campania: "Ci ha chiesto che vengano ripristinati i contratti con la precedente società di vendita e che siano annullate tutte le fatture. Le società devono punire e allontanare gli agenti che si comportano in questo modo e nei contratti indicano indirizzi email e cellulari falsi. Un metodo che impedisce all'utente di venire a conoscenza del contratto non richiesto.

In questo modo, il consumatore non può fare reclamo alla società, mentre l'agente ottiene la provvigione. Devono essere le stesse società di vendita a farsi carico di questo fenomeno e a presentare esposti contro gli agenti e le agenzie scorretti. Ai consumatori lanciamo un appello a stare attenti. Un campanello d'allarme deve scattare quando per diversi mesi non si ricevono più le fatture, perché si potrebbe essere rimasti vittima di un contratto non richiesto".