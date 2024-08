video suggerito

Concorso Comune di Napoli 2024 per 130 posti, arrivate 12mila domande: prove alla Mostra d'Oltremare Sono quasi 12mila le domande di partecipazione per il concorso da 130 posti del Comune di Napoli. La data e il luogo delle selezioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sono 12mila i candidati per il concorso per 130 assunzioni del Comune di Napoli, tra 50 istruttori tecnici a tempo pieno e indeterminato e 80 figure tra profili amministrativi, funzionari tecnico-economici, agenti di polizia locale e assistenti sociali, a tempo pieno determinato. Il bando di concorso si è chiuso domenica 25 agosto 2024, a mezzanotte, come riportato anche nell’avviso di concorso. All'appello hanno risposto 11.763 candidati che hanno presentato domanda. Le prove, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, dovrebbero tenersi alla Mostra d'Oltremare, a partire dalla fine di settembre 2024.

Terzo concorso pubblico in due anni al Comune di Napoli

Si tratta del terzo grande concorso pubblico del Comune di Napoli, bandito dall'amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi, sotto il coordinamento del direttore generale Pasquale Granata, dopo il concorso del 2022 per 1.394 posti e il concorso di febbraio 2024 per 222 posti. La selezione, nel caso del nuovo bando per 130 assunzioni, sarà gestita direttamente dal Municipio e non dal Ripam Formez, come avvenuto in altre occasioni. Senza contare i concorsi nelle società partecipate, come quello da 500 posti in Asìa. Considerato lo scorrimento delle graduatorie, finora l'amministrazione Manfredi ha fatto circa 2mila assunzioni e tante altre potranno arrivare da ulteriori scorrimenti.

Il concorso per 130 assunzioni è stato approvato con la delibera di Giunta Comunale 290 del 19 luglio. Il bando è aperto sia a diplomati, con diploma di scuola superiore (Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado), che laureati, a seconda delle categorie per le quali si concorre. Sono previste una prova preselettiva ed una prova scritta, mentre per gli agenti di Polizia Locale ci sarà anche una prova di idoneità fisica. In base al punteggio, la commissione esaminatrice stilerà poi una graduatoria.

Il numero di candidati per ogni profilo

Nel complesso, il Comune di Napoli assumerà 130 unità di personale. Di queste, 80 saranno a tempo determinato, con finanziamenti derivanti dal Fondo Povertà 2020 per 51 unità, dal Fondo Sicurezza Urbana 2024-26 per 8 agenti di Polizia Locale, e dal Fondo Bradisismo per 21 unità. Tutti le assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato, ed i relativi trattamenti economici, rientrano nel CCNL comparto Enti Locali.

Di seguito, le domande arrivate per ogni profilo:

A. Tempo pieno e indeterminato:

Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TI): sono arrivate 2.369 domande per 50 unità da assumere. Di queste, una unità riservata alle mobilità obbligatorie di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

B. Tempo pieno e determinato:

Istruttore amministrativo (cod. AMM/C_2024_TD): sono arrivate 5.241 domande per 27 unità da assumere. Di queste, 21 unità, da inquadrare con contratto di durata triennale, a valere sul Fondo Povertà 2020. Tra questi, 10 posti saranno riservati alla mobilità obbligatoria. Altre 6 unità, da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo. Sulle 21 unità

Agente di Polizia Locale (cod. POL/C_2024_TD1): 2.148 domande per 8 posti, da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Sicurezza Urbana.

Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TD): 338 domande per 5 unità da assumere, da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo.

Funzionario economico-finanziario (cod. FIN/D_2024_TD): 352 domande per 2 unità da assumere, da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo. Di questi, una unità riservata alle mobilità obbligatorie.

Funzionario tecnico (cod. TEC/D_2024_TD): 680 domande per 8 unità, da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo. Di queste, una unità riservata alle mobilità obbligatorie.

Assistente sociale (cod. ASS/D_2024_TD): 635 domande per 30 unità, da inquadrare con contratto di durata triennale, a valere sul Fondo Povertà 2020.

Concorso per 130 assunzioni a Napoli: data e luogo delle prove

Le prove, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, dovrebbero tenersi a partire dalla terza settimana di settembre 2024, per concludersi entro ottobre. Saranno svolte, molto probabilmente, all'interno dei padiglioni della Mostra d'Oltremare, a Viale Kennedy, a Fuorigrotta.

Le comunicazioni del concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, avverranno tramite il Portale “inPA”. Data e luogo di svolgimento delle prove, una volta ufficializzati, saranno pubblicati 15 giorni prima.

Il giorno dell'esame, i candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta della presentazione della domanda. Il luogo delle prove non è stato ancora stabilito, ma potrebbe trattarsi, come avvenuto in passato, della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta.

Per ogni codice di concorso, ai fini dell’ammissione alla prova scritta, è prevista una prova preselettiva nel caso si dovesse superare un numero minimo di domande inoltrate, secondo il seguente schema:

Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TI): 1.500 candidature;

Istruttore amministrativo (cod. AMM/C_2024_TD): 1.000 candidature;

Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TD): 500 candidature;

Funzionario economico-finanziario (cod. FIN/D_2024_TD): 500 candidature;

Funzionario tecnico (cod. TEC/D_2024_TD): 500 candidature;

Assistente sociale (cod. ASS/D_2024_TD): 750 candidature.

La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 50 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, e avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento e della conoscenza delle materie previste per la prova scritta.