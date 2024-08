video suggerito

Concorso Comune di Napoli 2024 per 130 posti, bando online: requisiti e come inviare la domanda Pubblicato il bando di concorso del Comune di Napoli per l'assunzione di 130 figure, di cui 50 istruttori tecnici a tempo pieno e indeterminato e 80 profili di vario impiego e a tempo determinato. Scade il 25 agosto. Come fare domanda, requisiti, tutte le prove e le materie da studiare.

A cura di Pierluigi Frattasi

È online il bando di concorso per il Comune di Napoli per 130 assunzioni, tra 50 istruttori tecnici a tempo pieno e indeterminato e 80 figure tra profili amministrativi, funzionari tecnico-economici, agenti di polizia locale e assistenti sociali, a tempo pieno determinato, come riportato anche nell’avviso di concorso. La data di scadenza del bando è stata fissata alla mezzanotte di domenica 25 agosto 2024. La domanda si presenta solo online sul portale inPA.

Al concorso, approvato con la delibera di Giunta Comunale 290 del 19 luglio, possono partecipare sia diplomati, con diploma di scuola superiore (Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado), che laureati, a seconda delle categorie per le quali si concorre. Per passare sarà necessario superare una prova preselettiva ed una prova scritta, mentre gli agenti di Polizia Locale dovranno superare anche una prova di idoneità fisica. In base al punteggio, la commissione esaminatrice stilerà poi una graduatoria.

Il concorso pubblico mira, tra l'altro, al reclutamento di tecnici e impiegati amministrativi a tempo indeterminato, ma anche ad assumere personale a tempo determinato che dovrà occuparsi del welfare, attraverso il Fondo Povertà, e del Bradisismo ai Campi Flegrei (in particolare nei quartieri di Napoli interessati, come Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura e Posillipo), nonché a reclutare alcuni agenti della polizia locale per migliorare la sicurezza nelle strade,

Quanti posti sono disponibili e quali figure sono ricercate

Nel complesso, il Comune di Napoli assumerà 130 unità di personale. Di queste, 80 saranno a tempo determinato, con finanziamenti derivanti dal Fondo Povertà 2020 per 51 unità, dal Fondo Sicurezza Urbana 2024-26 per 8 agenti di Polizia Locale, e dal Fondo Bradisismo per 21 unità. Tutti le assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato, ed i relativi trattamenti economici, rientrano nel CCNL comparto Enti Locali.

Di seguito, i posti disponibili, suddivisi per categorie professionali:

A. Tempo pieno e indeterminato:

n. 50 unità da inquadrare nell’Area Istruttori con profilo di Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TI), di cui n. 1 unità riservata alle mobilità obbligatorie di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui procedura di reclutamento sarà avviata contestualmente con espressa riserva che, laddove la stessa non si concludesse con l’assunzione, il posto riservato verrà ascritto alla graduatoria della procedura concorsuale ad evidenza pubblica.

B. Tempo pieno e determinato:

n. 27 unità da reclutare nell’Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo (cod. AMM/C_2024_TD), di cui n. 21 unità, da inquadrare con contratto di durata triennale, a valere sul Fondo Povertà 2020 e n. 6 unità, da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo. Sulle 21 unità da inquadrare nell’Area Istruttori con profilo di Istruttore amministrativo, gravano n. 10 unità riservate alle mobilità obbligatorie di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le cui procedure di reclutamento saranno avviate contestualmente con espressa riserva che, laddove le stesse non si concludessero con l’assunzione degli stessi o si concludessero con esito parziale, i posti riservati verranno ascritti alla graduatoria della procedura concorsuale ad evidenza pubblica. n. 8 unità da reclutare nell’Area Istruttori con profilo di Agente di Polizia Locale (cod. POL/C_2024_TD1), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Sicurezza Urbana. n. 5 unità da reclutare nell’Area Istruttori con profilo di Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TD), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo. n. 2 unità da reclutare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione con profilo di funzionario economico-finanziario (cod. FIN/D_2024_TD), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo, di cui n. 1 unità riservata alle mobilità obbligatorie di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui procedura di reclutamento sarà avviata contestualmente con espressa riserva che, laddove la stessa non si concludesse con l’assunzione, il posto riservato verrà ascritto alla graduatoria della procedura concorsuale ad evidenza pubblica. n. 8 unità da reclutare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione con profilo di funzionario tecnico (cod. TEC/D_2024_TD), da inquadrare con contratto di durata biennale, a valere sul Fondo Bradisismo, di cui n. 1 unità riservata alle mobilità obbligatorie di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui procedura di reclutamento sarà avviata contestualmente con espressa riserva che, laddove la stessa non si concludesse con l’assunzione, il posto riservato verrà ascritto alla graduatoria della procedura concorsuale ad evidenza pubblica. n. 30 unità da reclutare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione con profilo di Assistente sociale (cod. ASS/D_2024_TD), da inquadrare con contratto di durata triennale, a valere sul Fondo Povertà 2020.

I requisiti per partecipare al concorso

Tra i requisiti di partecipazione, oltre a quelli generici previsti per tutti i concorsi del pubblico impiego (cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, età maggiore di 18 anni, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne per reati che impediscono l'assunzione nella pubblica amministrazione, solo per citarne alcuni), ci sono poi dei requisiti specifici che riguardano il titolo di studio necessario per candidarsi per una particolare categoria professionale, di seguito elencati:

A.1 Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TI):

Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l’industria e l’artigianato che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore, Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente.

B.1 Istruttore amministrativo (cod. AMM/C_2024_TD):

Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

B.2 Agente di Polizia Locale (cod. POL/C_2024_TD2):

Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

Con specifico riferimento al profilo B.2 di cui all’articolo 1, comma 1, del presente bando, occorre, altresì:

a) essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza) e precisamente: godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di detenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;

b) essere in possesso della patente di guida di tipo B o superiore;

c) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di agente di polizia locale. L’idoneità psico-fisica è richiesta anche con riferimento ai requisiti di cui al decreto del Ministero della salute 28 aprile 1998 per il porto d’armi per uso personale.

B.3 Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TD):

Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l’industria e l’artigianato che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore, Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollente.

B.4 Funzionario economico-finanziario (cod. FIN/D_2024_TD):

Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L- 33 Scienze economiche, L- 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero Diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio; Economia aziendale; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia e gestione dei servizi; Economia politica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza, Ingegneria gestionale, o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

B.5 Funzionario tecnico (cod. TEC/D_2024_TD):

Laurea Magistrale (LM): LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-25 Ingegneria dell'automazione; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-32 Ingegneria informatica; LM-34 Ingegneria navale; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 Scienze geofisiche; LM-60 Scienze della natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea (L): L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; L-8 Ingegneria dell'informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-34 Scienze geologiche; L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

B.6 Assistente sociale (cod. ASS/D_2024_TD):

Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: Laurea Triennale nella classe 6 – Scienze del Servizio Sociale (DM 509/1999) o nella classe L-39 Servizio Sociale (DM 270/2004), ovvero Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (DM 509/1999), oppure Laurea magistrale nella classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali (DM 270/2004) ovvero Diploma di Laurea triennale in Servizio Sociale o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. È richiesta, inoltre, l’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Il presente bando sarà pubblicato sul Portale del Reclutamento “inPA” e sul sito istituzionale del Comune di Napoli. Si può partecipare per ciascuno dei codici concorso.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS. Il candidato deve possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale.

Per inoltrare la domanda è necessario prima registrarsi sul Portale “inPA”, poi compilare il curriculum vitae e il format di candidatura. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro il 25 agosto 2024.

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “inPA”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza.

Al termine della procedura di invio, viene rilasciata la ricevuta scaricabile, che certifica e comprova la presentazione online della domanda di partecipazione al concorso.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, avverrà tramite il Portale “inPA”. Data e luogo di svolgimento delle prove sarà reso disponibile almeno 15 giorni prima.

Il giorno dell'esame, i candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta della presentazione della domanda. Il luogo delle prove non è stato ancora stabilito, ma potrebbe trattarsi, come avvenuto in passato, della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta.

Per ogni codice di concorso, ai fini dell’ammissione alla prova scritta, è prevista una prova preselettiva nel caso si dovesse superare un numero minimo di domande inoltrate, secondo il seguente schema:

Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TI): 1.500 candidature;

Istruttore amministrativo (cod. AMM/C_2024_TD): 1.000 candidature;

Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TD): 500 candidature;

Funzionario economico-finanziario (cod. FIN/D_2024_TD): 500 candidature;

Funzionario tecnico (cod. TEC/D_2024_TD): 500 candidature;

Assistente sociale (cod. ASS/D_2024_TD): 750 candidature.

La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 50 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, e avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento e della conoscenza delle materie previste per la prova scritta.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

– Risposta esatta: +0,75 punti;

– Mancata risposta: 0 punti;

– Risposta errata: -0,25 punti.

Supererà la prova preselettiva un numero di candidati pari a 15 volte il numero dei posti messi a concorso per il relativo codice di concorso, oltre gli eventuali ex-aequo. Sono esentati i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%.

La prova scritta consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

– Risposta esatta: +0,75 punti;

– Mancata risposta: 0 punti;

– Risposta errata: -0,25 punti.

La prova scritta si articolerà come segue:

1) n. 30 quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

A.1 Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TI):

diritto costituzionale

legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali

nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo e agli atti amministrativi

reati contro la pubblica amministrazione

nozioni normativa relativa al pubblico impiego e responsabilità dei dipendenti pubblici

normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

nozioni di tecnica delle costruzioni

legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica

nozioni di estimo, catasto e topografia

occupazione ed espropriazione per pubblica utilità

lingua inglese

competenze digitali

B.1 Istruttore amministrativo (cod. AMM/C_2024_TD):

diritto costituzionale

nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, agli atti amministrativi, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione e alla protezione dei dati personali

elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali

documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino, procedure e controlli

nozioni dei contratti nella pubblica amministrazione

nozioni sui principali servizi dei comuni

norme generali in materia di pubblico impiego, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari

reati contro la pubblica amministrazione

lingua inglese

competenze digitali

B.2 Agente di Polizia Locale (cod. POL/C_2024_TD3):

elementi di diritto costituzionale e amministrativo

elementi di diritto degli enti locali

elementi di diritto penale

ordinamento e funzioni della polizia locale

illeciti amministrativi e sistema sanzionatorio

legislazione in materia di Codice della Strada

nozioni normativa relativa al pubblico impiego e responsabilità dei dipendenti pubblici

lingua inglese

competenze digitali

B.3 Istruttore tecnico (cod. TEC/C_2024_TD):

diritto costituzionale

legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali

nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo e agli atti amministrativi

reati contro la pubblica amministrazione

nozioni normativa relativa al pubblico impiego e responsabilità dei dipendenti pubblici

normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

nozioni di tecnica delle costruzioni

legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica

nozioni di estimo, catasto e topografia

occupazione ed espropriazione per pubblica utilità

lingua inglese

competenze digitali

B.4 Funzionario economico-finanziario (cod. FIN/D_2024_TD):

diritto costituzionale

diritto degli enti locali

diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, agli atti amministrativi, all’accesso agli atti, alla trasparenza, all’anticorruzione e alla protezione dei dati personali

disciplina dei contratti nella pubblica amministrazione

norme generali in materia di pubblico impiego, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari

reati contro la pubblica amministrazione

ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

sistema tributario degli enti locali

lingua inglese

competenze digitali

B.5 Funzionario tecnico (cod. TEC/D_2024_TD):

diritto costituzionale

ordinamento degli enti locali

diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione, codice dei contratti pubblici, protezione dei dati personali

disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici

reati contro la pubblica amministrazione

normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

nozioni in materia di beni culturali

tecnica delle costruzioni

legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica

nozioni di estimo, catasto e topografia

occupazione ed espropriazione per pubblica utilità

lingua inglese

competenze digitali

B.6 Assistente sociale (cod. ASS/D_2024_TD:

diritto costituzionale

principi di psicologia generale e della disabilità

elementi di pedagogia generale

legislazione nazionale e regionale in materia di disabilità

nozioni di diritto di famiglia

aspetti teorici, contenuti e metodologie inerenti alla pianificazione degli interventi, alla programmazione e all’organizzazione delle azioni a favore di utenti disabili

deontologia ed etica professionale

normativa sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy

principi, modelli teorici e metodologie d’intervento del servizio sociale

ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento all’area sociale e all’integrazione socio- sanitaria

diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione, codice dei contratti pubblici e protezione dei dati personali

disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici

reati contro la pubblica amministrazione

lingua inglese

competenze digitali

2) 10 (dieci) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

– risposta esatta: +0,75 punti;

– mancata risposta: 0 punti;

– risposta errata: -0,25 punti.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Soltanto i candidati al concorso per agenti di polizia locale dovranno superare anche le prove fisiche, da eseguire in sequenza:

– per i candidati di sesso maschile:

a) corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 4 minuti;

b) salto in alto di un’altezza di 105 centimetri da effettuare in un massimo di tre tentativi;

c) n. 5 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2 minuti;

– per le candidate di sesso femminile:

a) corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 5 minuti;

b) salto in alto di un’altezza di 90 centimetri da effettuare in un massimo di tre tentativi;

c) n. 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2 minuti.

L’idoneità nella prova di efficienza fisica si consegue soltanto a seguito della positiva effettuazione delle tre suddette attività entro i predetti termini. Il mancato superamento della prova di efficienza fisica nei termini sopra indicati determinerà un giudizio di non idoneità, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. I candidati convocati per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica dovranno presentarsi con idoneo abbigliamento sportivo. Per tutte le informazioni relative al concorso e per eventuali aggiornamenti, si consiglia di consultare i siti web istituzionali.