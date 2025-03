Concorso Anm 2025 per 71 assunzioni a tempo indeterminato, anche diplomati: stipendi da 1600 euro

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

L'azienda dei trasporti pubblici di Napoli Anm ha pubblicato i bandi di concorso pubblico per assumere 71 dipendenti, anche con diploma, con contratto a tempo pieno e indeterminato entro il 2025. Le figure ricercate sono 50 macchinisti e 20 capostazione per le metro Linee 1 e 6 e un dirigente di Gare e Contratti. Le selezioni esterne si terranno entro quest'anno. Per i macchinisti e i capostazione ci sarà tempo fino alla mezzanotte del 31 marzo 2025 per presentare le domande: sono previste selezione per titoli e prove scritte e orali. Per la selezione da dirigente, il termine è alle ore 13 del 31 marzo.

Concorso per macchinisti metro Napoli, prove e requisiti

L'Anm è alla ricerca di 50 risorse idonee assumibili come macchinisti (parametro 153 del CCNL Autoferrotranvieri), a copertura dei Piani dei Fabbisogni attualmente autorizzati con la delibera di giunta comunale 30 del 6 febbraio scorso. Si tratta, come detto, di assunzioni a tempo pieno ed indeterminato. Lavoratori che, in possesso delle previste abilitazioni, sono addetti alla conduzione di tutti i mezzi di trazione ferroviaria utilizzati dall'azienda, svolgendo altresì operazioni accessorie secondo prescrizioni regolamentari o prassi aziendali. Quanto si guadagna? Lo stipendio di ingresso netto si aggira tra i 1600 e i 1700 euro al mese, che possono aumentare, però, a seconda delle ore di condotta ed eventuali straordinari festivi e notturni.

I requisiti obbligatori di accesso sono:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, che consente l’accesso all’università

Certificato di idoneità per la condotta treni rilasciato da ANSFISA (ex Ustif) ai sensi del D.M. 4 agosto 1998, n. 513 in corso di validità oppure Licenza Europea di condotta, in stato di validità e Certificato Complementare Armonizzato B1

il link per candidarsi alla posizione di macchinista della metropolitana

Il bando per i capostazione

Un altro bando per selezione esterna riguarda la ricerca di 20 capostazione, parametro 193 del CCNL Autoferrotranvieri. Si tratta di lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per la dirigenza di movimento (Dirigenza Movimento Locale, Dirigenza Centrale Operativa o Dirigenza Centrale del Traffico) e per la gestione, oltre a svolgere le mansioni dell’Operatore di movimento e gestione, dirigono la circolazione dei treni in linea o in Depositi/Aree di manutenzione treni. Sovrintendono ad una stazione di consistente traffico ed operano anche ad un centro di controllo centralizzato del traffico.

Requisiti obbligatori di accesso:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, che consente l’accesso all’università essere in possesso del

Certificato di Idoneità al Movimento Treni rilasciato dall’ANSFISA (ex USTIF) ai sensi del D.M. 4 agosto 1998, n. 513 in corso di validità oppure Certificato di Idoneità per “gestione della circolazione” necessari allo svolgimento della mansione di sicurezza di “Dirigente Movimento Locale, Dirigente Centrale Operativo” presso un Gestore di una rete ferroviaria, in corso di validità.

il link per candidarsi come capostazione dell'Anm

Anm cerca un dirigente per le gare

Ma non finisce qui, perché Anm cerca anche un Dirigente per la Struttura Organizzativa di Gare e Contratti. Contratto a tempo indeterminato e stipendio adeguato, corrispondente al livello previsto dal vigente Contratto Dirigenti delle Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità (CONFSERVIZI), che potrebbe essere incrementato anche in base all’esperienza del candidato e alle esigenze di mercato. Non solo, perché è prevista anche una retribuzione variabile definita sulla base della valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati dall’Organo amministrativo, nei limiti stabiliti dal CCNL applicato. Il Contratto offerto prevede un periodo di prova di 6 mesi.

Requisiti specifici:

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento). I candidati che hanno conseguito i titoli di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla vigente norma;

Esperienza nel ruolo di Dirigente o di Responsabile con funzioni dirigenziali in ambito Gare e Contratti, per almeno 5 anni, in aziende pubbliche o private o società appartenenti a gruppi complessi, con almeno 500 dipendenti;

In alternativa al punto precedente, esperienza nel ruolo di Responsabile di Funzioni organizzative in ambito gare e contratti o Responsabili all’interno di Direzioni o Ambiti operativi con funzione di RUP, sempre con il coordinamento di risorse, per almeno 7 anni, in aziende pubbliche o private o società appartenenti a gruppi complessi, con almeno 500 dipendenti.

il link per candidarsi come Dirigente per la Struttura Organizzativa di Gare e Contratti di Anm

In questo caso, sarà la società Randstad Italia SpA a valutare le candidature preliminarmente. Sarà fatta una selezione iniziale, poi una intervista strutturata. All'esito delle attività di valutazione, la Società individuerà una rosa di massimo 5 candidati più eventuali ex aequo ritenuti maggiormente in linea per un’efficace copertura del ruolo. Ai candidati inseriti in rosa potranno essere somministrati test psico-attitudinali a completamento del processo di valutazione del profilo. Conclusa la fase di valutazione, l’Organo Amministrativo di ANM procederà con la nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice. Quest'ultima procederà alla selezione.

Per tutti gli aggiornamenti sui tre concorsi pubblici, consultare il sito ufficiale di Anm.

Fulvio Fasano, Segretario Regionale Campania Ugl FNA, ha dichiarato:

L'emanazione di selezione esterne per l'assunzione di nuove leve è una notizia che sicuramente può fare solo piacere. Figure professionali come Macchinisti e Capostazione sono sicuramente indispensabili per il corretto funzionamento della Linea 1 e della Linea 6, anche in considerazione delle aperture delle nuove stazioni, ma sicuramente non sufficienti alle reali necessità di una azienda complessa come ANM. Bisogna dare seguito allo scorrimento di tutta la graduatoria degli Operatori di Esercizio, occorre dare seguito alla selezione già avviato per operai da inserire su Linea 1, Linea 6 e Funicolari. In sostanza occorre puntare su nuovi ingressi e nuove forze, per rendere sempre più efficiente ANM al fine di garantire un miglioramento del servizio offerto alla cittadinanza sia in termini di qualità che di quantità.