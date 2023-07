Concorso Comune di Napoli 2023 con licenza media per sorveglianti. Assunzioni a tempo indeterminato Nel nuovo concorso assunzioni per personale di categoria B, istruttori socio-pedagogichi, maestre, agenti di Polizia Municipale e istruttore direttivo tecnico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune di Napoli si prepara ad assumere sorveglianti a tempo indeterminato con un nuovo concorso pubblico nel 2023. A disposizione ci sono 25 posti da coprire, con inquadramento di categoria B, una qualifica bassa che per l'accesso prevede di solito anche solo la licenza di scuola media. Altri 25 posti da sorvegliante saranno colmati con le progressioni verticali per i profili da categoria A a B. Si tratta di categorie operaie delle quali al momento c'è grossa penuria al Comune di Napoli e che potrebbero essere facilmente riqualificate con corsi di formazione come profili fungibili da messi notificatori, autisti, operai cimiteriali e bidelli nelle scuole. Tutte professioni delle quali c'è estremo bisogno. Si aggiungeranno alle nuove assunzioni per scuola, polizia locale e profili tecnici.

Il nuovo concorso prevede anche l'assunzione di istruttori socio-pedagogichi e maestre che permetteranno di coprire completamente il fabbisogno delle scuole. Mentre a settembre saranno assunte 26 maestre risultate idonee al concorsone 2022. Ci sarà poi un nuovo concorso per l'assunzione di 50 agenti di Polizia Municipale, che si aggiungono ai 50 idonei categoria C, alla stabilizzazione di 48 agenti assunti a tempo determinato che non avevano usufruito della stabilizzazione l'anno scorso. Per i profili tecnici, infine, l'intenzione è di indire un nuovo concorso per 50 posti per istruttore direttivo tecnico, e di procedere con le progressioni verticali, in modo da valorizzare il personale dell'ente.

Il nuovo piano di fabbisogno già approvato

Numeri inseriti nel nuovo Piano del fabbisogno del personale, che conclude la programmazione triennale, già approvato in Giunta e inviato al COSFEL per le necessarie autorizzazioni. In commissione Personale, presieduta da Pasquale Esposito, si è fatto il punto della situazione con il direttore generale Pasquale Granata per discutere del concorso appena concluso e dell'organizzazione del nuovo personale. Per Granata i risultati raggiunti dal concorso sono stati ottimi, sia per numero di assunti che per tempi di realizzazione del concorso. In totale sono sono stati assunti 590 impiegati di categoria C e 296 di categoria D, mentre gli idonei in graduatoria sono 246 per la categoria C e 283 per la categoria D. Importante anche aver assunto 55 nuovi dirigenti: in questo modo, e grazie alla riorganizzazione amministrativa realizzata nelle settimane scorse, è stato possibile evitare di affidare più servizi a un singolo dirigente.

Leggi anche Il francobollo postale che celebra lo scudetto del Napoli 2022-2023

Anselmi (Cisl Fp): "Bene nuovi concorsi, ma aumentare i posti"

Per Agostino Anselmi (Cisl Fp), "sono positivi i nuovi concorsi, ma i numeri sono ancora esigui. Le figure di categoria B sono pochissime al Comune di Napoli. E i nuovi concorsi non colmeranno le lacune. L'amministrazione bandisca invece un concorso per almeno 500 posti di lavoro, come bidelli, operai cimiteriali, messi notificatori, autisti e sorveglianti. Altrimenti rischieremo di dover chiudere i servizi nei prossimi mesi e di non aprire le scuole perché manca il personale Ata".