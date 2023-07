Napoli, centinaia di assunzioni al Comune: nuovo concorso 2023 per vigili, maestre e tecnici

Nuovo concorso del Comune di Napoli per assumere agenti di polizia locale, maestre e tecnici. Circa 100 i posti a disposizione con contratto a tempo indeterminato. Le selezioni dovrebbero tenersi nel 2023 e andranno ad aggiungersi alle oltre mille assunzioni già fatte con il concorsone dello scorso anno.

I numeri delle nuove assunzioni sono ancora da definire, ma nel complesso, secondo le prime informazioni arrivate a Fanpage.it, si parla di circa 50 nuova agenti di polizia locale, e altre 50 figure, tra tecnici di categoria D e maestre di sostegno. L'ipotesi è di una indizione di un nuovo concorso per Tecnici Funzionari, Maestre di Sostegno e Istruttori di Polizia Locale e una selezione per sorveglianti.

Al nuovo concorso vanno poi aggiunge le nuova assunzioni che arriveranno dallo scorrimento delle graduatorie del concorsone già espletato nel 2022: 76 maestre, 74 Istruttori Socio Educativi, 51 unità di Istruttori di Polizia Locale fino allo scorrimento completo degli idonei, 51 stabilizzazioni degli Istruttori Polizia Locale (ex Decreto Sicurezza), per un totale di altre 250 assunzioni.

Questo il piano che il Comune di Napoli intende presentare al ministero dell'Interno, nell'incontro che dovrebbe tenersi il 20 luglio prossimo della Cosfel per autorizzare il piano di fabbisogno. Ieri si è tenuto un incontro con i sindacati, dove l'amministrazione ha illustrato il progetto di sviluppo del Comune.

A tutto questo si aggiunge l'attivazione di una procedura per la messa a disposizione nelle scuole comunali fino a 6 anni per garantire incarichi, con supplenze medio lunghe. Oltre ad un consistente numero di progressioni verticali da Operatori ad Operatori Esperti Progressioni Verticali da Istruttori a Funzionari.

Per Danilo Criscuolo, Coordinatore FP CGIL del Comune di Napoli, e Luciano Nazzaro, Segretario delle Funzioni Locali Regionale e Metropolitano, e le RSU di riferimento,

Queste proposte le riteniamo un altro importante passo avanti ma che va integrato assolutamente in quanto ci sono delle mancanze per noi inaccettabili All’appello mancano in ordine: stabilizzazione RDC, stabilizzazione REACT, stabilizzazione PON Governance, Scorrimenti di tutte le graduatorie del Concorso, considerandole tutte utili al rafforzamento della Macchina amministrativa. Nell’ambito delle Progressioni Verticali manca del tutto il tema delle Progressioni Verticali in deroga come previsto nel nuovo CCNL. Le mancate stabilizzazioni, le graduatorie non scorse e l'assenza delle progressioni verticali in deroga sono carenze di così grande rilevanza che non ci consentono di esprimere una sufficiente soddisfazione. Al Sindaco quindi chiediamo con forza di intervenire su questi aspetti oscuri.