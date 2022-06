Concorso Asìa per 650 assunzioni, prove a luglio alla Mostra d’Oltremare: ecco come saranno i quiz L’assessore Mancuso a Fanpage.it: “350 assunti subito, 650 nei tre anni”. Bando entro 10 giorni. Test a risposta multipla. Basta la licenza media inferiore.

Il bando per il concorso Asìa per 650 assunzioni a tempo pieno e indeterminato sarà pubblicato entro 10 giorni, tra la fine della prossima settimana e l'inizio di quella successiva. Le prove si dovrebbero tenere nel mese di luglio alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta. Il concorso sarà aperto ai diplomati con licenza media inferiore. Se ci sarà o meno la pre-selettiva dipenderà dal numero di candidati che arriveranno.Martedì è fissata la riunione del Cda della società partecipata dell'igiene urbana, di proprietà del Comune di Napoli, per approvare la delibera del concorso, che sarà il primo in assoluto per l'azienda. "Saranno 350 le persone assunte immediatamente – spiega l'assessore all'Ambiente, Paolo Mancuso, contattato da Fanpage.it – ma in tre anni ci saranno scorrimenti fino a 650 assunzioni".

Graduatoria aperta 3 anni per assumere 650 persone

La graduatoria sarà in vigore per 3 anni. Delle 650 unità da assumere, circa 250 saranno giovani under 29 anni, 200 senza limiti di età, oltre agli ex Cub. La quota dei giovani sarà reclutata inizialmente con i contratti di apprendistato, più vantaggiosi fiscalmente, che diventeranno a tempo pieno e indeterminato al termine del percorso di apprendistato, che potrebbe durare 3 anni. La Regione Campania ha fissato anche la quota destinata agli ex Cub, i lavoratori dell'ex Consorzio di bacino in liquidazione, che, come anticipato da Fanpage.it, sarà di circa 200 unità. Il Comune potrebbe chiedere al Governo nazionale di prorogare la graduatoria per consentire altri scorrimenti, come già avvenuto in passato per altri concorsi.

Test a risposta multipla, i quiz online per esercitarsi

Come sarà il concorso? Le domande di partecipazione, ha chiarito Asìa, si potranno presentare solo online sul portale della società. Ci sarà un costo irrisorio come quota di partecipazione. Sempre sul sito di Asìa saranno pubblicate in anticipo anche le banche dati con i quiz, per esercitarsi. A seconda del numero di partecipanti, come detto, ci potrebbe essere anche una prova pre-selettiva.

Le prove si terranno, come detto, alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, che ha già ospitato le selezioni per il concorsone regionale gestito dal Formez. Per quanto riguarda i test, a quanto filtrato finora, si prevedono 50 domande a risposta multipla. I compiti di esame saranno abbinati a ciascun candidato in maniera anonima, in modo da garantire l'imparzialità della correzione.