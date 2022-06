Concorso Asìa Napoli 2022 per 650 assunzioni, il Cda approva la delibera: bando entro 25 giugno Prove in estate alla Mostra d’Oltremare. Avviso pubblico entro il 25 giugno. Da inizio luglio pubblicati i quiz per le simulazioni. Il sindaco: “Rispettati i tempi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Approvata dal Cda di Asìa la delibera del concorso per 650 assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2022-24. Saranno 350 i posti messi a bando per quest'anno, mentre le altre assunzioni arriveranno con lo scorrimento delle graduatorie. L'assemblea dei soci ha dato l'ok nella giornata di oggi. Entro il 25 giugno sarà pubblicato il bando, che indicherà anche i requisiti per partecipare – si prevede la licenza di scuola media inferiore – i profili, la data a partire dalla quale si potrà fare domanda e gli argomenti delle prove d'esame. Le candidature, come detto, avverranno solo online, al link sul portale di Asìa Napoli.

Bando entro il 25 giugno, prove alla Mostra d'Oltremare

Le prove si terranno alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta in estate. Saranno precedute, molto probabilmente, da una prova pre-selettiva con domande a risposta multipla. Asìa pubblicherà tra la fine di giugno e l'inizio di luglio le banche dati con le simulazioni dei quiz. Tra gli argomenti, a quanto appreso da Fanpage.it, ci saranno i doveri del lavoratore, regole e normative ambientali. I test dovrebbero prevedere 50 domande a risposta multipla. Gli elaborati di esame saranno abbinati a ciascun candidato in maniera anonima, in modo da garantire l'imparzialità della correzione.

Il sindaco: "Rispettati i tempi"

"Si apre la fase attuativa delle nuove assunzioni in ASIA – spiega il sindaco Gaetano Manfredi – entro il 25 giugno sarà pubblicato il relativo bando, che sarà disponibile sul sito www.asianapoli.it e sul sito del Comune di Napoli". Questo è quanto deciso durante il Cda della società che si è svolto oggi a Palazzo San Giacomo alla presenza dell'Amministratore Unico di ASIA Domenico Ruggiero e dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Napoli Paolo Mancuso, su delega del sindaco Gaetano Manfredi. "Abbiamo rispettato i tempi per i passaggi fondamentali utili a rafforzare il servizio di igiene urbana che necessita di maggiore personale per migliorare la pulizia in ogni quartiere". Così il sindaco Gaetano Manfredi.

La graduatoria resterà in vigore per almeno 3 anni. Delle 650 unità da assumere, circa 250 saranno giovani under 29 anni, 200 senza limiti di età, oltre a 200 ex Cub. Ai giovani under 29 anni saranno inizialmente somministrati contratti di apprendistato, più vantaggiosi fiscalmente, che diventeranno a tempo pieno e indeterminato al termine del percorso di apprendistato, che potrebbe durare 3 anni.