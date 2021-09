Concorso al Comune di Napoli per 93 dipendenti entro dicembre 2021: tutti i profili richiesti Ok all’assunzione di 93 dipendenti a tempo determinato al Comune di Napoli. Si cercano ingegneri, architetti, geometri, impiegati e assistenti sociali, inquadrati come categorie C e D, con contratti a termine con scadenza dicembre 2023. Concorso e assunzioni entro dicembre 2021. Tutti i profili richiesti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ok all'assunzione di 93 dipendenti a tempo determinato al Comune di Napoli. Si cercano ingegneri, architetti, geometri, impiegati e assistenti sociali, inquadrati come categorie C e D, con contratti a termine con scadenza dicembre 2023, salvo proroghe. Il consiglio comunale ha approvato il reclutamento del personale con il maxi-emendamento al bilancio, firmato dal sindaco Luigi De Magistris. L'obiettivo è tenere il concorso pubblico e procedere alle assunzioni entro dicembre 2021. Il concorso costerà 41mila euro, mentre per le assunzioni sono previsti circa 6,6 milioni di euro fino al 2023, dei quali 3,3 milioni per il 2022 e altrettanti per il 2023.

Concorso e assunzioni entro il 2021

Le assunzioni sono state inserite all'interno della Programmazione triennale del fabbisogno del personale nel DUP, il Documento Unico di Programmazione. Si tratta dei progetti da realizzare con le risorse del piano finanziario ReAct EU, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE), assegnati al Comune di Napoli ad incremento della dotazione finanziaria già assegnata al PON Metro 2014-2020. La giunta De Magistris ha approvato l'elenco dei progetto con la delibera di giunta 402 del 6 agosto scorso. Tra i progetti approvati è compreso anche il “Rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Napoli”, finalizzato all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato.

“Tenuto conto che, a causa della improrogabile scadenza della spendibilità del finanziamento – precisa il Comune nell'emendamento – la durata dei contratti non può protrarsi oltre il 31/12/2023, è auspicabile che le relative procedure di selezione del personale siano completate nell’anno in corso, così da assicurarne l’assunzione entro il 31/12/2021”.

Concorso Comune Napoli per 93 dipendenti, i profili richiesti

Dalle verifiche degli uffici del Comune di Napoli, concluse l'11 settembre, è emersa la necessità in termini di personale da assumere a TD di 93 unità ripartite come segue tra categoria C e D e tra vari profili:

Categoria D:

Area amministrativa: 23

Area informatica: 8

Area tecnica (ingegnere): 4

Area tecnica (architetto): 8

Assistenti sociali: 5

Categoria C